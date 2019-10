Morto Rolando Panerai | lutto nel mondo della lirica

Fonte : fanpage

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Si è spento all'età di 95 annii, baritono e regista teatrale fiorentino per decenni al centroscenamusica classica italiana e internazionale e monumento del teatro d'opera. Si era esibito fino a oltre gli ottanta anni continuando anche dopo essere sceso dal palco in veste di maestro.

- infoitcultura : Lirica in lutto, è morto Rolando Panerai - iltirreno : E' stato un baritono di fama nazionale e internazionale per oltre 70 anni