Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019) A 104l’piùdel. Gustav Gerneth, nato in Polonia nel 1905, viveva a Havelberg, il piccolo borgo a ovest di Berlino. Come riporta il quotidiano tedesco Volksstimme, nel 2016 era diventato l’più anziano della Germania. E dopo la scomparsa a gennaio del 2019 del giapponese Masazo Nonaka, aveva conquistato il “titolo” mondiale.Negli ultimi tempi aveva perso gran parte della sua mobilità ed era costretto a letto. Non rinunciava mai, però, al suopreferito: il Frankfurter Kranz, un ciambellone tipico della tradizione tedesca, fatto quasi completamente di burro. Per Gustav era il suodi longevità: “Nessuna dieta, sempre burro, e non margarina. Mai una sigaretta, e alcol solo nei giorni di festa”, ripeteva a chiunque gli chiedesse come poter superare la soglia ...

HuffPostItalia : Morto a 104 anni l'uomo più vecchio del mondo. Il suo segreto di longevità era un dolce al burro - The_ChosenOne_1 : RT @HuffPostItalia: Morto a 104 anni l'uomo più vecchio del mondo. Il suo segreto di longevità era un dolce al burro - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Morto a 104 anni l'uomo più vecchio del mondo. Il suo segreto di longevità era un dolce al burro -