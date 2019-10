Mondo di mezzo | Sabella | “È stato accertato enorme malaffare Mafia o no | al cittadino

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “La sentenza della Cassazione su Buzzi e Carminati? Se avessi dovuto scommettere, avrei scommesso su questa sentenza della Cassazione, perché ci trovavamo di fronte a un tipo di organizzazione diversa dallatradizionale, era un qualcosa di nuovo“. Sono le parole del magistrato Alfonso, ex assessore alla legalità del Comune di Roma, durante la trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus.spiega: “Il Consiglio dei ministri, il 27 agosto 2015, dopo l’inchiestadi, non ha sciolto il Comune di Roma per, ma, sulla base dell’emergenza di quella inchiesta, ha solo detto che c’erano delle grandissime criticità e che, come avevo sempre sostenuto io, bisognava rimuovere e sostituire qualche dirigente. Ma non ha sciolto il Comune di Roma per. Ha sciolto invece il Municipio di Ostia per ...

matteosalvinimi : #Salvini su #MafiaCapitale: “Mondo di mezzo” non era un'associazione mafiosa? Quindi che cosa era, un'associazione… - Agenzia_Ansa : Il 'Mondo di mezzo' non è mafia, lo ha deciso la Cassazione. Cadono molte accuse a Buzzi e Carminati e l'associazio… - fattoquotidiano : Mondo di mezzo, per la Cassazione a Roma non era “mafia Capitale”: annullata la sentenza d’Appello per Buzzi e Carm… -