Mondo di mezzo | come chiamare un potere criminale che ricatta lo Stato?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Le sentenze della magistratura vanno rispettate. Ma si possono, in qualche caso si devono criticare. E’ sbagliata e pericolosa la sentenza della Corte di Cassazione che ha definitivamente sancito la non sussistenza dell’aggravante mafiosa prevista dall’art. 416bis del codice penale ai traffici della banda di criminali, politici, imprenditori, professionisti che hanno monopolizzato per anni diversi settori amministrativi capitolini e altri affari illeciti. Una massima giuridica fondamentale è la presunzione di conoscenza del diritto per tutti per coloro che vi sono assoggettati. Ignorantia legis non excusat, l’ignoranza della legge non discolpa. Per questo agli “ermellini” – così sono soprannominati i giudici di Cassazione in virtù di una vezzosa decorazione di pelliccia sulla loro toga – andrebbe imputata una responsabilità speculare, che potrebbe suonareignorantia scientiae non ...

