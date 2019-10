Mondiale per Club 2021 in Cina | Infantino | decisione storica

Ufficiale - il Mondiale per Club 2021 si terrà in Cina : Cina Mondiale per Club 2021 – Il Consiglio della FIFA si è riunito oggi a Shanghai e ha votato su una serie di tematiche chiave per il futuro dei tornei internazionali, tra le quali la decisione unanime di nominare la Cina come Paese ospitante della prima edizione del nuovo Mondiale per Club FIFA nel 2021. […] L'articolo Ufficiale, il Mondiale per Club 2021 si terrà in Cina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

È ancora la Svizzera la mecca Mondiale dei paperoni : Il Paese guida la classifica mondiale secondo il report di Credit Suisse in base alla ricchezza per adulto, seguono gli Stati Uniti; in Italia sono 1.496 i milionari

Fallout : lo speedrunner campione Mondiale tomatoanus ha cambiato nome per la GDQ : Molti di voi ricorderanno lo speedrunner tomatoanus, l'utente che tempo fa realizzò una speedrun di Fallout Anthology, battendo tra le altre cose, il record mondiale. Ebbene in passato si è cimentato anche in una sex run di Fallout, che consiste nell'avere rapporti sessuali il più velocemente possibile in tutti i capitoli della saga, battendo il suo precedente record mondiale.Recentemente il giocatore ha deciso di iscriversi all'evento di ...

Ranking WTA – Barty davanti a tutte - Svitolina e Bertens perdono posizioni : la nuova classifica Mondiale femminile : Barty si conferma leader della classifica mondiale femminile di tennis: il nuovo Ranking WTA Settima settimana consecutiva al numero 1 per Ashleigh Barty nella classifica mondiale femminile di tennis. La tennista australiana si lascia alle spalle la ceca Pliskova e la giapponese Osaka. Sono diverse le variazioni, questa settimana, nella top ten: guadagnano infatti una posizione Andreescu, Halep e Kvitova, rispettivamente quarta quinta e ...

Formula 1 - Verstappen mette in guardia la Red Bull : “ecco cosa bisogna fare per vincere il Mondiale” : Il pilota olandese ha parlato delle sue possibilità di vincere il titolo mondiale in futuro con la Red Bull, tracciando la strada da seguire Il sogno di Max Verstappen è quello di vincere il titolo mondiale, un obiettivo non troppo utopistico per il pilota olandese, che ha dimostrato in questi anni di saper lottare alla pari con Hamilton e Vettel. Lapresse Il problema del driver Red Bull però è la mancanza di competitività della sua ...

Moto3 - Lorenzo Dalla Porta vince il Mondiale in Australia se… Tutte le combinazioni per tagliare fuori dai giochi Canet e Arbolino : Lorenzo Dalla Porta si è aggiudicato il Gran Premio del Giappone 2019 ed ora è davvero molto vicino anche al titolo iridato 2019 per quanto riguarda il Mondiale Moto3. Il pratese del Team Leopard ha approfittato nel migliore dei modi dei passi falsi dei suoi inseguitori, Portando a casa l’intera posta in palio e allungando a +47 su Aron Canet e +68 su Tony Arbolino in campionato a 3 round Dalla fine della stagione. Con 75 punti ancora a ...

CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale dopo Gp Giappone 2019 : Quartararo supera Valentino Rossi : CLASSIFICA MOTOGP: Mondiale piloti dopo GP Giappone 2019 a Motegi. Titolo iridato già nelle mani di Marc Marquez, Quartararo supera Valentino Rossi e ora...

LIVE Moto3 - GP Giappone 2019 in DIRETTA : duello cruciale tra Dalla Porta e Canet per il Mondiale. Antonelli vuole vincere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca qualifiche – Programma odierno Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima e quartultima tappa stagionale del Mondiale Moto3. Ormai non si può più scherzare nella classe leggera, con una lotta per il titolo ancora apertissima e molto incerta che coinvolge ancora ben tre piloti tra cui i nostri ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Johann Zarco con la LCR Honda negli ultimi 3 GP. Un “test” per poi prendere il posto di Lorenzo? : Ha animato il paddock la notizia dell’arrivo nel Team LCR Honda di Johann Zarco. Il francese, appiedato dalla KTM, è in cerca di una sistemazione nel prossimo futuro e, visto l’infortunio del giapponese Takaaki Nakagami, avrà la sua chance nelle ultime tre apparizioni del Mondiale 2019 di MotoGP sulla moto nipponica. Una storia che però potrebbe non essere solo frutto della necessità ma anche un progetto a lunga scadenza. Non è un ...

F1 - Mondiale 2019 : Red Bull e una crescita che si è arrestata. Progressi per la McLaren : La stagione della Formula 1 è ormai entrata nella fase finale del lungo percorso che ha accompagnato team e piloti in questo Mondiale 2019. Mancano solamente quattro appuntamenti da qui ad Abu Dhabi dove ci sarà il consueto arrivederci per garantire un po’ di riposo e lanciarsi nel migliore dei modi verso il duro lavoro dell’inverno, fondamentale per partire col piede giusto in primavera dell’anno prossimo. A Suzuka si è ...

L’Italia si unisce alla battaglia Mondiale per la web tax : Dopo vari tentativi falliti a livello nazionale e internazionale, il governo Conte prova a far pagare un’imposta a grandi aziende come Amazon e Google. Leggi