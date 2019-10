Fonte : romadailynews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Al via a MIND la prima edizione europea di Synthesize, evento dedicato all’innovazione organizzato da PwC New Ventures e Brightidea. Start up, società di Venture Capital, istituzioni, aziende e incubatori attesi al confronto per creare il più grande Innovation Hub europeo. Presentato da PwC e Politecnico diil primo sistema per la misurazione del Ritorno in Innovazione testato su un campione di oltre 1 milione di società. Al via questa mattina a MINDInnovation District i lavori della prima edizione europea di Synthesize, appuntamento sui trend all’innovazione storicamente basato a San Francisco e portato in Europa grazie a New Ventures – innovation hub di PwC – e Brightidea, piattaforma leader di mercato per l’innovation management. Con Synthesize, per la prima volta sono stati messi a confronto i diversi attori che partecipano all’ecosistema ...

romadailynews : Milano capitale dell’innovazione: Al via a MIND la prima edizione europea di Synthesize… - emme_roberto : @RuffaJosef @OGiannino Ma anche no, deve rimanere capitale Sia mai che gli venga in mente di nominare Milano?? no no no grazie ???? - giorgia19695693 : PERCHÉA MILANO E NON A ROMA ROMA È LA CAPITALE ROMA È AL CENTRO ITALIA QUINDI PIÙ VICINA PER TUTTI ROMA È ROMA INV… -