Milano : all'asta l'ex padiglione 3 della Fiera - vendita a partire da più di 14milioni (3) : (Adnkronos) - Nel 1946, a seguito dei bombardamenti che ferirono anche il centro della città, il “Palazzo dello Sport” ospitò la prima stagione estiva del Teatro della Scala. Tra gli elementi emblematici dell’edificio ci sono la cupola realizzata in ferro e il disegno ellittico della parte centrale,

Milano : all'asta l'ex padiglione 3 della Fiera - vendita a partire da più di 14milioni (2) : (Adnkronos) - Il palazzo è infatti sottoposto a vincoli di carattere storico da parte della Soprintendenza, che ne ha indicato le future possibilità di utilizzo inserite nel bando: attività di interesse pubblico (culturali, espositive, sportive e commerciali fino a 2.550 metri quadrati di superficie

Previsioni Meteo Milano : maltempo in atto e rovesci ancora più forti in giornata. ALLERTA allagamenti lampo : Previsioni Meteo Milano – Il vortice iberico, come annunciato, si è portato a ridosso della Sardegna, in seno a una saccatura atlantica molto incisiva, in grado di arrecare forte maltempo su molte regioni italiane. La tipologia strutturale della saccatura è particolarmente insidiosa, perché piuttosto stretta e profonda in affondo in un contesto anticiclonico e, quindi, con particolare esaltazione di vorticità positive alle medie e alte ...

Il legno abbattuto dalla tempesta Vaia rivive nel Triennale Milano Teatro : Il legno proveniente dalle devastazioni della tempesta Vaia, che nell’autunno scorso ha sconvolto le aree montane del Nordest, avrà una seconda vita grazie a FederlegnoArredo: verrà infatti utilizzato per la ristrutturazione del Triennale Milano Teatro. “Si tratta di un’iniziativa che sottolinea l’impegno della Federazione a difesa del patrimonio forestale italiano – spiega Stefano Bordone, vicepresidente FederlegnoArredo – Poche ore dopo ...

Halloween a Milano : canzoni - balli e trasgressioni con la Rocky Horror Live band : Moltissimi spettatori lo hanno visto al cinema, alcuni anche a teatro: “The Rocky Horror Picture Show” è la versione cinematografica

Taxi a Milano : potenziamento del servizio grazie alle doppie guide : Più Taxi a Milano grazie alla possibilità per gli operatori di attivare le collaborazioni familiari. Per fare fronte all’aumento di

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : vincono Roma - Milano e Padova negli anticipi della quarta giornata : Si sono giocati oggi tre anticipi validi per la Serie A1 di Pallanuoto femminile, resi necessari da ritorno degli spareggi delle qualificazioni agli Europei 2020, in programma sabato: tre affermazioni esterne, con le nette vittorie della Roma, per 5-14 ad Ancona, e del Padova, per 2-10 a Verona, mentre Milano passa di misura a Trieste per 12-13 dopo essere stata a lungo in svantaggio. Completeranno il quadro sabato Florentia-Catania e ...

Allerta Meteo Lombardia : piogge e temporali fino a venerdì - a Milano attivato il Coc : In queste ore, il riavvicinamento verso il Mediterraneo di una struttura depressionaria, attualmente centrata sulla Penisola Iberica, sta gradualmente convogliando sulla Lombardia un flusso umido dai quadranti meridionali in quota e dai quadranti orientali nei bassi strati. Il Servizio idroMeteorologico di Arpa Lombardia, segnala che fin dalle prime ore di domani sono previste precipitazioni a partire dai settori occidentali, in estensione nel ...

Terrore a Milano : martellate alla vetrina per rubare gli orologi di lusso : Arrivano armati di martello, spaccano la vetrina e rubano due rolex dal valore complessivo di 70mila euro. A Milano, in via Cesare Battisti, due uomini hanno derubato una gioielleria. Il proprietario...

Milano - bimbo di 5 anni caduto nella tromba delle scale a scuola : nuovo sopralluogo della procura : Il piccolo è morto ieri dopo alcuni giorni in Rianimazione e un intervento alla testa. Per ora nessun indagato.

Milano - non ce l'ha fatta l'alunno di cinque anni precipitato dalle scalinate a scuola : Ucciso da un volo di 11 metri nella scuola Pirelli di via Goffredo da Bussero a Milano, e forse da condotte oggetto di indagine riconducibili a un'omessa sorveglianza. La Procura ipotizza, dopo la tragica svolta, il reato di omicidio colposo, pur non essendoci al momento nessun indagato. Non ce l'ha fatta Leonardo, il bambino che frequentava la prima elementare, sezione C, nell'istituto: lo scorso venerdì, era precipitato dalla tromba delle ...

Milano-Bicocca - dall’Erc oltre 3 milioni per scoprire la relazione tra pensiero e linguaggio : Il linguaggio dei bambini, uno specchio dei nostri pensieri. È l’idea su cui si fonda il progetto di un team di ricercatori italo-tedesco che si è aggiudicato uno dei 37 Synergy Grant recentemente assegnati dal Consiglio europeo della ricerca (ERC). Il gruppo formato da Artemis Alexiadou (Humboldt-Universität di Berlino e Leibniz-Centre General Linguistics, Berlino), Maria Teresa Guasti (Università di Milano-Bicocca) e Uli Sauerland ...

Valli Stura e Orba - allagamenti e danni. Linee ferroviarie per Ovada - Torino e Milano ferme. Treni costretti a tornare indietro : Allerta arancione su Savona e Genova. Ma la situazione è grave nelle aree pià interne della Liguria. Il sindaco di Rossiglione ai cittadini: «Non uscite»

Il giallo senza soluzione dell'avvocatessa ferita a Milano : Sono a un punto di 'asfissia' le indagini sull'aggressione all'avvocatessa Paola Marioni, avvenuta nel luglio 2017 a opera di un uomo ancora ricercato, ed è per questo che la squadra Mobile della questura di Milano ha deciso di diffondere il video che ritrae un uomo con un cappello grigio e un paio d'occhiali e che potrebbe essere l'unico ad aver visto l'aggressore entrare nel palazzo. Si tratta "dell'ultima carta prima dell'archiviazione" ...