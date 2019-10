Migranti | Parlamento Ue si spacca su risoluzione per i porti aperti alle ong | M5s si

Libia - Italia verso il rinnovo degli accordi sui Migranti. Fico : “Parlamento riveda il memorandum” : Il governo ha tempo fino al 2 novembre per fare marcia indietro e rivedere il memorandum Italia-Libia: in caso contrario l'intesa, siglata fa Minniti, varrà per altri tre anni. Fico: "Ricordo a tutti che rispetto a tre anni fa la situazione è cambiata: in Libia c'è la guerra". Boldrini: "Il Parlamento non può essere escluso dalla valutazione sul rinnovo del memorandum d'intesa Italia-Libia".Continua a leggere