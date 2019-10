Migranti | il Parlamento Ue boccia la risoluzione pro-Ong Decisiva l’astensione M5S

Siria - Parlamento Ue : “Sanzioni a Turchia e stop a visti suoi funzionari”. Ankara : “Senza di noi - Migranti arriverebbero in Ue” : Il Parlamento europeo esprime ferma condanna dell’offensiva turca nel nord-est della Siria, chiede il ritiro immediato delle truppe di Ankara e propone al Consiglio Ue l’introduzione di sanzioni e limitazioni nella concessione dei visti ai funzionari turchi. Lo si legge nella risoluzione non legislativa con la quale l’Eurocamera esprime la propria solidarietà per il popolo curdo e respinge la proposta della Turchia di istituire ...

Migranti - Parlamento Ue si spacca su risoluzione per i porti aperti alle ong : M5s si astiene - Pd vota sì. Destre contrarie : Per soli due voti di scarto l’Eurocamera ha respinto oggi un testo di risoluzione sulla ricerca e salvataggio dei Migranti nel Mediterraneo che tra l’altro invitava gli Stati membri a mantenere i loro porti aperti alle navi delle ong. La risoluzione ha ricevuto 288 sì, 290 contrari e 36 astenuti. Tra loro gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, mentre il Pd ha votato a favore, come il suo gruppo dei Socialisti e democratici, la stragrande ...

Parlamento Ue si spacca sui Migranti : no ai porti aperti alle navi delle ong : Il Parlamento europeo si spacca sui migranti. Con due soli voti di scarto l’Eurocamera ha respinto oggi un testo di risoluzione sulla ricerca e salvataggio dei migranti nel Mediterraneo che tra l’altro invitava gli Stati membri a mantenere i loro porti aperti alle navi delle ong. La risoluzione ha ricevuto 288 sì, 290 contrari e 36 astenuti.

Libia - Italia verso il rinnovo degli accordi sui Migranti. Fico : “Parlamento riveda il memorandum” : Il governo ha tempo fino al 2 novembre per fare marcia indietro e rivedere il memorandum Italia-Libia: in caso contrario l'intesa, siglata fa Minniti, varrà per altri tre anni. Fico: "Ricordo a tutti che rispetto a tre anni fa la situazione è cambiata: in Libia c'è la guerra". Boldrini: "Il Parlamento non può essere escluso dalla valutazione sul rinnovo del memorandum d'intesa Italia-Libia".Continua a leggere

Migranti : Fontana (Lega) - ‘sperona motovedetta Gdf ed Europarlamento applaude’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “In Italia sperona una motovedetta della Guardia di Finanza e al Parlamento europeo viene accolta con applausi e standing ovation”. Così su Facebook il deputato e vicesegretario federale della Lega Lorenzo Fontana, postando il video dell’ingresso di Carola Rackete questa mattina in commissione Libe a Bruxelles.L'articolo Migranti: Fontana (Lega), ‘sperona motovedetta Gdf ed ...