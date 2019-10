Mertens gli dedica l’esultanza | Insigne un in bocca al lupo | Tommaso Starace assente a

Mertens - pioggia di 8 in pagella. “Gli va fatto un monumento” : Il record di Mertens, che ha agganciato e superato Diego Armando Maradona in Salisburgo-Napoli, è celebrato in tutte le pagelle dei quotidiani. Corriere della Sera e Gazzetta gli danno 8. Il primo, nel pezzo dedicato alla partita, scrive: “tira al volo ed è finalmente come Maradona”. Ma non si ferma lì, continua a giocare, “aspetta il momento giusto per guardare Maradona dall’alto” e arriva anche il 116simo gol. La ...

Mertens gode come se fosse a tutti gli effetti napoletano : “Ora prendo Hamsik” : 116 gol. Dries Mertens entra nella storia del Napoli raggiungendo e poi superando in una sola partita il record che fu di Maradona. Prossimo obiettivo: colmare la distanza di 5 gol che lo separa da un altro traguardo e da un altro campione, Marek Hamsik. A chi gli sta intorno e a se stesso, scrive il Corriere dello Sport, ha detto: “Ora prendo Hamsik” Ieri, con la doppietta salisburghese, l’attaccante belga ha fatto il pieno di felicità. Ed ha ...

Ancelotti battezza Mertens col bacio dei migliori : Salisburgo-Napoli continua a regalare brividi ma anche siparietti ricchi di emozioni. Carlo Ancelotti sostituisce Mertens con Llorente e, quando l’attaccante belga lo raggiunge a bordo campo, l’allenatore gli stampa un bacio in fronte. Un attestato di stima, giurano a Sky, che Ancelotti nella sua carriera ha sempre riservato a giocatori importanti, di livello, come ad esempio, ai tempi del Milan, fu Kakà. Successe anche con Ribery, ...

Salisburgo-Napoli 1-1. Azzurri partono bene - gran gol di Mertens - poi escono gli austriaci : Il Napoli comincia bene alla Red Bull Arena, sfiora la rete dopo 50 secondi con Mertens. Poi segna, sempre con Dries che raggiunge Maradona. Controlla bene la partita fino al 24esimo, dopodiché soffre l’intensità in attacco degli austriaci che sfiorano più volte il pareggio e lo raggiungono al 40esimo su calcio di rigore ineccepibile provocato da Malcuit. Lo realizza Haaland che spiazza Meret. Ancelotti schiera una difesa inedita con ...

Salisburgo-Napoli 0-1 live - Mertens porta avanti gli azzurri! : Salisburgo-Napoli live – Il Napoli arriva alla terza giornata dei gironi di Champions League da prima nel girone E. Quattro punti dopo la vittoria sul liverpool e il pareggio contro il Genk, ora la squadra di Ancelotti vuole dare continuità. Avversario non facile. Il Salisburgo ha raccolto 3 punti, ma nonostante la sconfitta contro il liverpool si è dimostrata una squadra ostica e ricca di talento. Il pericolo numero uno è Haland, ...

Salisburgo-Napoli - Champions League : la squadra di Ancelotti non può sbagliare. Mertens a guidare l’attacco : Il Napoli non può assolutamente sbagliare la partita di domani (23 ottobre) in trasferta contro il Salisburgo. I ragazzi di Carlo Ancelotti hanno convinto tutti nella strepitosa vittoria in casa contro i campioni d’Europa del Liverpool, a spegnere gli entusiasmi è arrivato lo scialbo pareggio in casa del Genk. Per gli azzurri è arrivato il momento di riprendere la marcia verso la qualificazione agli ottavi e magari anche al primo posto. Gli ...

Sky – Mertens e Callejon hanno già rifiutato la Cina e Qatar - ma vogliono un premio : Sky torna a parlare della questione rinnovi. Il Napoli sta lavorando a quelli di Mertens e Callejon che hanno il contratto in scadenza e che le voci volevano orientati al lasciare il club destinazione Cina. Secondo quanto riporta Massimo Ugolini ai microfoni di Sky invece “Mertens e Callejon dicono di aver già rifiutato Cina e Qatar. vorrebbero un premio economico alla firma ed i diritti di immagine” L'articolo Sky – Mertens e ...

De Laurentiis su Mertens e Callejon : “Se vogliono andare a fare marchette in Cina per vivere una m***a! Non sono assolutamente disposto a fare uno sforzo importante!” : De Laurentiis duro su Mertens e Callejon Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista ai giornalisti presenti all’esterno di Palazzo San Giacomo, riguardo il futuro di Dries Mertens e Josè Maria Callejon: “Mertens e Callejon? Non sono assolutamente disposto a fare uno sforzo importante. Ogni giocatore ha un suo valore, a seconda di dove gioca e come gioca e dell’età. Se poi ad un certo punto vuole ...

Napoli - contatti avviati con Mertens e Callejon per il rinnovo dei contratti : i dettagli dell’offerta : Il club azzurro ha già presentato un’offerta sia al belga che allo spagnolo, che dovranno adesso dare una risposta a De Laurentiis Il Napoli ha già avviato le trattative per i rinnovi di Dries Mertens e José Maria Callejon, i cui contratti sono entrambi in scadenza nel giugno 2020. AFP/LaPresse Centrali nel progetto tecnico di Ancelotti, i due giocatori hanno ricevuto la prima proposta di prolungamento da parte della società: un ...

Le vicine di Mertens “Quando sbaglia una rete lo rimproveriamo - gli diamo una schiaffetto sulle guance” : In una recente intervista, Dries Mertens, ha parlato della differenza nel modo di sentire il calcio in Italia, in particolare a Napoli, rispetto al Belgio. L’attaccante del Napoli ha dichiarato: “Da me al piano di sopra vive una signora che avrà credo 75 anni, non lo so, e tutte le mattine viene a dirmi ‘Hai giocato bene eh, complimenti’. Oppure, se ho giocato male, mi dà qualche schiaffo e mi dice che potevo fare meglio. In Belgio ...

Mertens e Callejon ultimo anno in azzurro. Dries negli USA e lo spagnolo in Cina : Stando a quanto riportato da Tuttosport, il futuro di Mertens e Callejon è segnato. E’ il loro ultimo anno sotto l’ombra del Vesuvio. Mertens e Callejon sono lontani dal rinnovo. La Società azzurra ha proposta ad entrambi un prolungamento contrattuale con uno stipendio di 4 milioni annui. Il belga, al quale è stata sottoposto anche un ruolo dirigenziale a fine carriera, al momento ha rifiutato ed il suo contratto scade nel ...

Calciomercato Napoli - Mertens : “In Italia con nessun’altra maglia” : “Non mi sono mai sentito così bene, ho 32 anni ma sto meglio di certi ragazzi che ne hanno 25-26. Sto vivendo il miglior momento della mia carriera, segno con una certa facilità e gioco abbastanza per sentirmi un titolare. Ho intenzione di andare avanti ancora a lungo”. Dries Mertens ha parlato ai microfoni dell’emittente belga Rtbf dicendo di sentirsi ancora al top. Uno dei prossimi obiettivi è raggiungere Maradona a ...

Mertens : “Orgoglioso di aver scelto Napoli - voglio restare qui” : Dries Mertens ha rilasciato un’intervista al portale belga “RTBF” in occasione della sosta con la nazionale. Mertens si dice orgoglioso della scelta Napoli ed è proprio in azzurro che vuole restare. “Ho 32 anni, ma ne sento molti meno, come se ne avessi 25 o 26. In questo momento sono al top, sto vivendo la fase migliore della mia carriera. Ho come obiettivo quello di fare il massimo nei prossimi europei. Record di ...