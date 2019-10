Medicina | neurologi | colpi di testa e demenza | solo i calciatori professionisti a rischio

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) La Società italiana dia (Sin) interviene sui risultati dello studio pubblicato dal ‘New England Journal of Medicine’, che ha evidenziato come isono più aper i ripetutididurante la carriera. “Particolarmente determinante è la durata dell’esposizione a traumatismi ripetuti, piuttosto che l’intensità di singoli, rari episodi traumatici. Questo ultimo dato è tranquillizzante per iamatoriali, poiché i soggetti asonoche per anni hanno subito dei micro traumatismi. Quindi possiamo tutti continuare a giocare la partitella serale“, spiega Gioacchino Tedeschi, presidente della Sin e direttore I Clinicaca e neurofisiopatologia, Aou Università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli. “Lo studio epidemiologico retrospettivo condotto da Mackay e ...

