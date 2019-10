Matteo Salvini | Milena Gabanelli lo sbrana | Doveroso mandare in onda Report

Matteo Salvini risponde a Elisa Isoardi : ‘Nei miei telefoni mai niente di compromettente’ : “Nei miei telefoni non c’è mai stato niente di compromettente, non mi ha rotto nessun cellulare“. Matteo Salvini replica così, ospite della trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, alle dichiarazioni fatte recentemente allo stesso programma dalla sua ex Elisa Isoardi. Matteo Salvini e la replica a Elisa Isoardi La conduttrice de La prova del cuoco aveva detto di aver guardato nel telefonino di Salvini, ...

Matteo Salvini e il ragazzo ucciso a Roma dai rapinatori : "Carcere a vita per questi maledetti assassini" : Matteo Salvini chiede il "carcere a vita per questi maledetti assassini" che a Roma hanno ammazzato Luca Sacchi, un ragazzo di 25 anni, durante una rapina. "Altro che permesso premio", tuona il leader della Lega sul suo profilo Twitter, che poi chiede "una preghiera per il povero Luca". Leggi anche

Alan Friedman attacca Matteo Salvini a L'aria che tira. Ma confessa : "Report non prova la corruzione" : Ovviamente, tra chi sguazza nell'inchiesta di Report contro Matteo Salvini, c'è Alan Friedman, sempre scatenato contro il leghista. Lo conferma anche durante L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino dove era ospite in collegamento. In studio, Riccardo Molinari criticava l'inchiesta di Rai 3: m

Di Matteo si ricordi che non è un Salvini qualunque : Non si era mai visto un componente del Csm, l’organo di autogoverno della magistratura, appellarsi alla politica affinché questa intervenisse per vanificare una sentenza della Corte costituzionale, la massima istituzione di garanzia del nostro paese. Ma è quello che ha fatto il consigliere Nino Di M

Matteo Salvini - il tempismo sospetto del servizio di Report : gioco sporco - il sospetto nella Lega : Tiene banco il servizio di Report contro Matteo Salvini, trasmesso domenica sera su Rai 3, poco prima della deposizione al Copasir di Giuseppe Conte. Sia per il premier sia per il leader della Lega, il guaio è la Russia. Eppure, quasi nessuno parla di Conte e delle sue reticenze al Copasir, delle ri

Carlo Martelli - l'ex M5s passa con Diego Fusaro : "Matteo Salvini non è un verso sovranista" : Un altro fuoriuscito dal M5s ha trovato sistemazione. Il senatore Carlo Martelli, espulso un anno fa dal Movimento, ha deciso di aderire a Vox Italia, il nuovo partito di ispirazione nazionalsocialista e sovranista fondato da Diego Fusaro. l'ex grillino, su Affaritaliani.it, ha voluto spiegare il pe

Aperitivo romano per Matteo Salvini e Francesca Verdini : Passeggiano mano nella mano, si sorridono e si guardano dritto negli occhi: tra Matteo Salvini e Francesca Verdini le cose vanno a gonfie vele e si vede. Insieme alla Festa del Cinema di Roma, la coppia si concede un Aperitivo all’aperto a base di bruschette e vino rosso. La bella 26enne ha un look intrigante, con jeans strappati e top dall’ampia scollatura sulla schiena. Il leader della Lega non ha occhi che per lei…

Gad Lerner - Report : "Consiglieri d'amministrazione Rai nominati per fare i cani da guardia di Matteo Salvini : Gad Lerner si schiera dalla parte di Report e attacca il cda di Viale Mazzini, oltre Matteo Salvini: "Il buon giornalismo d'inchiesta della trasmissione", scrive il giornalista in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, "indispettisce dei consiglieri d'amministrazione Rai nominati per fare i can

Fabio Fazio azzanna Matteo Salvini e la Lega : "Report - pazzesco che non ci siano conseguenze" : Ormai tra Fabio Fazio e Matteo Salvini l'odio è totale. Dopo gli attacchi del passato e il passaggio di Fazio da Raiuno a Raidue, il conduttore ha il dente avvelenatissimo. "Mi permetto di consigliarvi la puntata di Report di ieri. Incredibile che le domande fatte non abbiano avuto risposta. Incred

Matteo Salvini pronto a conquistare anche l’Umbria : Un’altra roccaforte rossa sta per cadere domenica 27 ottobre. Infatti Matteo Salvini è il favorito nel voto umbro in programma

Mara Carfagna : "Che tristezza vedere Silvio Berlusconi consegnare le chiavi del centrodestra a Matteo Salvini" : Mara Carfagna è sempre stata anti-salviniana e lo dimostra ancora una volta durante l'intervista di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre. "Quella di sabato è stata una bella manifestazione, è emersa una grande voglia di partecipare. Ma io non ho partecipato", sottolinea la vicepresidente dell

Matteo Salvini : "L'audio di Savoini? Voglio le prove. Io sindaco a Roma? No. Mi piacerebbe farlo a Milano" : “Non sarebbe la prima e unica volta che un audio viene montato e smontato, c’è un’inchiesta, facciamo lavorare i giudici, ma io Voglio delle prove”. Usa queste parole Matteo Salvini per rispondere ad Agorà, su Rai 3, in merito alla registrazione del Metropol di Mosca, nella quale l’ex portavoce, Gianluca Savoini era al tavolo con i russi per una presunta trattativa per finanziare la ...

Matteo Salvini - l'annuncio in diretta ad Agorà : "Vorrei fare il sindaco di Milano prima o poi" : Matteo Salvini ha un sogno nel cassetto: "Vorrei fare il sindaco di Milano prima o poi". In una intervista a Serena Bortone in diretta ad Agorà, su Rai tre, il leader della Lega ha confessato che gli piacerebbe governare la sua città. "prima mi piacerebbe tornare al governo per finire quello che abb

La scommessa persa di Matteo Salvini : Da leader protagonista della politica italiana a grande sconfitto della crisi di governo estiva: cosa non va in questa descrizione di Matteo Salvini? Rispondono i corrispondenti stranieri, intervistati al festival di Internazionale. Leggi