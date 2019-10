Massimo Giletti a Otto e Mezzo inchioda Maria Elena Boschi | Ma se fino a 10 giorni

Eliana Michelazzo furiosa contro Massimo Giletti mi ha fatto seguire da un giornalista : Massimo Giletti nella puntata andata in onda domenica del suo programma “Non è l’arena” ha lasciato qualche polemica e poi aveva in studio come ospiti Pamela Prati e Roberto D’Agostino, ma la ex manager di Pamela, Eliana Michelazzo, ha avuto parecchio da ridire. Parlando all’agenzia Adnkronos, la Michelazzo ha fatto sapere di trovare «assurdo che Giletti, che si vanta sempre di essere in una testata giornalistica, mi abbia mandato un ...

Non è l'Arena - la Michelazzo trascina in tribunale Massimo Giletti : "Telecamera nascosta - voglio spiegazioni" : Eliana Michelazzo è arrabbiatissima con Massimo Giletti. L'ex agente di Pamela Prati ha fatto sapere, in una lunga intervista rilasciata all’AdnKronos, di essere stata pedinata da un giornalista del talk Non è l'Arena che avrebbe cercato di carpirle informazioni in tutti i modi. “Ma neanche Le Iene

“Ti denuncio!”. Eliana Michelazzo attacca Massimo Giletti - per il giornalista si mette male : episodio gravissimo : “Trovo assurdo che Giletti, che si vanta sempre di essere in una testata giornalistica, mi abbia mandato un cronista con la telecamera nascosta facendomi seguire per tutto il viaggio da Bari a Roma, senza dirmi nulla. Io voglio sapere il nome e cognome di questa persona perché intendo adire a vie legali’”. Così all’Adnkronos l’ex manager di Pamela Prati Eliana Michelazzo esprime tutto il suo disappunto dopo la puntata di ‘Non è l’Arena’ andata ...

Pamela Prati e Massimo Giletti contro Barbara D’Urso : “Aveva i miei messaggi - ci ha fatto 10 puntate con il 22% di share” : “Per me dovresti fare come ho fatto io al telefono, a me la D’Urso ha chiesto prima di scriverle le domande e così abbiamo fatto. Mi ha fatto le domande che avevamo concordato”, scrive (il finto) Mark Caltagirone in un chat con Pamela Prati mostrata ieri a Non è l’Arena. Il riferimento è alla telefonata dell’inesistente imprenditore in diretta a Live-Non è la D’Urso nei mesi scorsi. In sostanza chi si fingeva ...

Pamela Prati da Massimo Giletti - confronto definitivo con Roberto D’Agostino : “O ce fai o ce sei” : “Non è l’Arena” gioca ancora una volta la carta del Prat-Gate per opporsi a Live Non è la D’Urso, alle prese con l’ingombrante assenza di Morgan. In studio, nel talk domenicale di La7, Massimo Giletti ospita Pamela Prati che prova a far leva sui buoni sentimenti: “In questo mese è cambiato l’affetto nei miei confronti, la gente ha capito come sono andate veramente le cose. Sento il calore del pubblico. Ho accettato il confronto con ...

Caso Prati - Massimo Giletti : "Perché se uno è sotto testata giornalistica sfrutta al massimo queste cose?" : Duro affondo di massimo Giletti a 'Non è l'Arena' contro tutte le trasmissioni che hanno sfruttato l'eco del Prati gate per accaparrarsi ascolti record. Durante il confronto tra Roberto D'Agostino e Pamela Prati, il giornalista si è scagliato apertamente (senza fare nomi) contro chi 'si vanta di essere sotto testata giornalistica ma non fa il lavoro giornalistico':Giletti: "In quindici giorni, abbiamo trovato un documento di cui parleremo dopo. ...

Massimo Giletti - furia contro Barbara D’Urso : glielo ha detto in diretta tv. Pubblico gelato : Dopo il clamoroso caso del matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone, Pamela Prati sembra aver ritrovato il sorriso dopo mesi difficili. Gli impegni non le mancano e tran questi la nuova ospitata in televisione a ”Non è l’Arena” di Massimo Giletti. Ospite in studio anche Roberto D’Agostino, che con il suo ‘Dagospia’ ha portato alla luce il caso del finto fidanzato. ”Noto tante carezze di questo bellissimo applauso che mi avete fatto”, dice ...

Non è l'Arena - Nicola Zingaretti da Massimo Giletti : "Gli italiani non sono cogli***. Cosa dobbiamo fare" : Nicola Zingaretti è scatenato da Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 e si lascia sfuggire anche una parolaccia: "Non si può andare avanti con litigi continui. Gli italiani non sono cogli***. Bisogna rispettare gli accordi". E' irritato il segretario del Pd: "Io ero il più scettico a fare questo g

Non è l'Arena - Massimo Giletti a cuore aperto : "Prima di fare il giornalista - come ero ridotto per campare" : Massimo Giletti, conduttore di Non è l'Arena, racconta al Giornale cosa faceva prima di fare il giornalista: "Lavoravo nell’azienda di famiglia. Si trova nel biellese e mi ha dato la possibilità di viaggiare e conoscere il mondo. Poi ho deciso di fare il giornalista: fino al 1999 d’estate lavoravo n

Non è l'Arena - Massimo Giletti e la mossa spacca-share : in studio Pamela Prati e l'uomo che l'ha smascherata : Massimo Falcioni ha lanciato una mega bomba su Blogo. Pamela Prati avrà la possibilità di confrontarsi con Roberto D’Agostino, il fondatore del sito Dagospia, che per primo portò a galla le menzogne del Prati-Gate. Lo scontro sarà ospitato da Non è l'Arena di Massimo Giletti, che aveva già ospitato

Chef Rubio attacca Massimo Giletti/ 'Eh mo se chiamano lapsus...' - è bufera! : Chef Rubio attacca Massimo Giletti, accuse per il conduttore di Non è l'Arena per la frase 'Sono anni che non eleggiamo il Presidente del Consiglio'.