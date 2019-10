MareAmico Agrigento | a Punta Bianca “sono riprese le esplosioni” FOTO e VIDEO

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “Presso il poligono militare di Drasy, a pochi metri da, sono appenale esercitazioni militari“: lo rende noto l’associazione. “Sono ben 61 anni che le esplosioni continuano ad inquinare e danneggiare questi splendidi luoghi, causando anche l’avanzamento di parecchie frane. E questo, nonostante il Ministero della Difesa abbia stabilito che fosse necessario spostare il poligono militare in altri luoghi, per salvaguardare l’integrità naturalistica dell’istituenda riserva naturale. Purtroppo ancora non è stata effettuata la bonifica del mare prospiciente la zona, come stabilito dalla Commissione Parlamentare d’inchiesta, venuta adper accertare il danno ambientale arrecato da queste operazioni.”le esercitazioni al poligono militare di DrasyL'articolo...

GDS_it : Agrigento, riprese le esercitazioni militari al poligono Drasy: l'allarme di Mareamico - mareamico : Istituzione riserva naturale orientata “Punta Bianca” di Agrigento. Mozione all’ARS firmata dal M5S -