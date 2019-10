Marco Pantani | la storia con Christina Jonsson e il loro figlio mai nato

Le Iene - stasera speciale su Marco Pantani : stasera, giovedì 24 ottobre 2019, alle 21.15 Italia 1 trasmetterà in prima serata uno speciale de Le Iene su Marco Pantani dal titolo 'Com'è morto Marco Pantani'. Alessandro De Giuseppe, che si è più volte occupato della scomparsa dell’atleta, trovato senza vita nella camera del residence Le Rose di Rimini, il 14 febbraio 2004, in questo speciale affronta con approfondimenti e testimonianze le incongruenze e i punti oscuri emersi dalla ...

Ciclismo : l’avvocato di Marco Pantani sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia : Possibile svolta per quanto riguarda la situazione Marco Pantani. Lunedì pomeriggio alle 15 l’avvocato della famiglia del campione romagnolo, Antonio De Rensis, sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia. Le parole del legale come riportate da Tuttobiciweb: “Ci sono spunti importanti che sono stati trascurati dalla seconda indagine. Restiamo convinti che nelle dichiarazioni rese da esponenti di spicco della camorra ...

Egan Bernal vince il Gran Piemonte. Nel nome di Marco Pantani : In fondo la bici può essere un varco temporale. Il qui e ora può trasformarsi facilmente in un qui e in un altro tempo. Colpa dei ricordi, colpa della mente che ogni tanto si stacca dai pedali e vaga altrove, in un’altra epoca, in un altro tempo, a inseguire chissà cosa, magari un sogno o un pensier

Ciclismo - Tonina Pantani : “Ho sempre ripetuto sin dal primo giorno che Marco è stato ucciso” : Tuttosport torna a parlare della morte di Marco Pantani: il quotidiano torinese ha intervistato Tonina Pantani, la mamma del Pirata, che ormai da 15 anni chiede giustizia per la morte del figlio. Queste le sue dichiarazioni. Una vicenda con tanti lati oscuri: “Spero che la commissione parlamentare antimafia si spinga più in là di dove si è fermata la giustizia ordinaria. Quando mi dicono che non ci sono prove, io non ci sto, perché basta ...

Tuttosport : lo spacciatore di Pantani alle Iene “Marco è stato ucciso” : Tuttosport riporta l’intervista realizzata dalle Iene a Fabio Miradossa, l’ultimo spacciatore che avrebbe venduto stupefacenti a Pantani prima della sua morte. Arrestato nel 2004 fu condannato per direttissima, ora è finalmente un uomo libero e ieri ha raccontato la sua versione sulla morte del pirata avvenuta ufficialmente per arresto cardiaco da abuso di droga e farmaci «Marco non è morto per questo, è stato ucciso. Magari chi ...

Marco Pantani - il suo spacciatore a “Le Iene” : “Non è morto per cocaina - è stato ucciso” : “Marco non è morto per cocaina. Marco è stato ucciso“. A dirlo è Fabio Miradossa, lo spacciatore che vendette l’ultima dose di cocaina a Marco Pantani, il campione di ciclismo deceduto nel 2004 ufficialmente per un arresto cardiaco causato da un abuso di droga e farmaci. Uscito da poco dal carcere, Miradossa ha parlato per la prima volta, raccontando la sua verità su quanto accadde 15 anni fa. “Magari chi l’ha ucciso non voleva ...

'Marco Pantani è stato ucciso'/ Video Le Iene - spacciatore 'Perchè non indagano su..' : Marco Pantani, Le Iene da Miradossa, spacciatore che diede ultima dose di droga: "È stato ucciso". Una storia molto diversa da quella ufficiale, il Video.

Caso Pantani – A Le Iene le clamorose rivelazioni dello spacciatore del Pirata : “Marco è stato ucciso - cercate i soldi” [VIDEO] : Novità clamorose sulla morte di Marco Pantani: parla lo spacciatore del Pirata Sono passati 15 lunghi anni dalla morte di Marco Pantani, ma ancora le cause del decesso del Pirata rimangono misteriose. La Procura di Rimini non ha ritenuto utile riaprire le indagini sulla morte di Pantani, avvenuta il 14 febbraio 2004, nonostante diversi punti interrogativi. A creare scompiglio e far discutere, sperando in una nuova riapertura del Caso, ci ...

Marco Pantani - il Procuratore : “morto per droga - non ci sono misteri”. Morra (M5S) : “soddisfatto” - ma la famiglia insiste : “troppe incongruenze - è stato ucciso” : Il Procuratore della Repubblica di Rimini, Elisabetta Melotti, è stata sentita oggi dalla Commissione Antimafia e ha detto che il caso della morte di Marco Pantani è chiuso, senza verità celate. “Sulla causa di morte di Marco Pantani, rispetto a ciò che ha già valutato il giudice, non ci sono elementi nuovi di nessun genere: ogni aspetto è stato esaminato dal giudice“, ha tagliato corto il magistrato. Secca la replica della famiglia: ...