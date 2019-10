Marcello Messori | Draghi ha spinto la Bce al limite | ma i tassi negativi sono un

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “Mariolascia a Christine Lagarde una eredità estremamente positiva. Gli otto anni della sua presidenza hanno mostrato che la Bce ha arricchito enormemente gli strumenti di intervento di politica monetaria. È nata come una banca centrale con assetto istituzionale restrittivo, dovendo rappresentare molti Paesi con diverse politiche fiscali nazionali, e con vincoli molto stringenti in termini di interventi che normalmente sarebbero scontati per una banca centrale (ovvero l’acquisto di titoli di stato sul mercato secondario)”. A parlare è l’economista e Direttore della LUISS School of European Political Economy, nel giorno dell’ultimo consiglio direttivo di Mariocome presidente della Banca Centrale Europea. “Ecco, pur rimanendo nei confini, seppur fluidi, della politica monetaria e senza ...

