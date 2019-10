Manovra | l’Italia risponde alla Commissione Ue | cosa dice la lettera del ministro Roberto

Manovra - lettera Ue all’Italia : “Entro domani aspettiamo nuovi chiarimenti” : La missiva della Commissione: «Cerchiamo un dialogo costruttivo». Chieste più informazioni su saldo strutturale e spesa

Manovra - vicepresidente della Commissione Ue Dombrovskis avverte l’Italia : “Chiederemo ulteriori chiarificazioni su Legge di Bilancio” : La Commissione europea chiederà chiarimenti all’Italia sulla Legge di Bilancio 2020. A dichiararlo è il vicepresidente e Commissario europeo per la stabilità finanziaria, Valdis Dombrovskis, che, in un’intervista a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale pubblicata sul sito della Reuters ha detto: “Dove vediamo rischi di devianza dalle regole di bilancio dell’Ue chiediamo a questi Paesi ulteriori ...

Smog - Coldiretti : “Con l’allarme per l’Italia - bonus verde nella Manovra” : nella lotta allo Smog va confermato in manovra il bonus verde per favorire con le detrazioni fiscali la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il rapporto annuale sulla qualita’ dell’aria dall’Agenzia europea per l’ambiente (Aea) che assegna all’Italia il triste primato nella Ue per morti premature da ...

Manovra - Moscovici : “L’Italia è il Paese che ha goduto di maggiore flessibilità - nessun favoritismo” : Il commissario uscente Pierre Moscovici non si sbilancia sulla felssibilità di 14,5 miliardi chiesta dall'Italia: "C'è un calendario da rispettare, per una valutazione aspettiamo il 15 ottobre quando il governo ci consegnerà ufficialmente il documento con gli obiettivi programmatici". Ma dice di essere in contatto costante con Gualtieri: "È l'uomo giusto al posto giusto".Continua a leggere

Manovra - Conte : “Sterilizziamo l’Iva : i 23 miliardi ci sono. Ma non mi accontento di questo : voglio far volare l’Italia. Sono il riformatore del Paese” : “La prima bella notizia è che sterilizziamo l’incremento dell’Iva, neutralizziamo le clausole di salvaguardia, dunque i 23 miliardi ci Sono, li abbiamo trovati. Ora stiamo completando perché c’è ancora qualche copertura che ci manca ma siamo molto ambiziosi”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in uscita da Palazzo Chigi. “Il mio obiettivo – sottolinea – è assolutamente dare più soldi ...