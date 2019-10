Manovra | la proposta del M5s | “Facciamo pagare l’Imu alla Chiesa | porterebbe 5 miliardi”

Fonte : fanpage

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il Movimento 5 Stelle ha presentato unadi legge, a prima firma del senatore Elio Lannutti, con cui punta a recuperare l'Ici non pagata dtra il 2006 e il 2011 e, allo stesso tempo, vuole farl'Imu sugli immobili sfruttati commercialmente eludendo l'imposta. Questa norma potrebbe essere inserita ine potrebbe portare entrate per 5 miliardi di euro, secondo i proponenti.

