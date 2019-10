Maltempo Valle D’Aosta | masso sulla strada regionale di Valsavarenche

Maltempo in Liguria - comuni isolati in valle Stura e valle Orba : Il Maltempo ha messo in ginocchio alcune aree della Liguria, con forti disagi nell’entroterra genovese, soprattutto nei comuni della valle Stura e della valle Orba, alcuni dei quali come Campo Ligure, Masone e Rossiglione, sono rimasti isolati a causa di un’alluvione. A Genova invece si lavora per tornare alla normalità, con Rfi che ha fatto sapere di aver riattivato la circolazione dei treni sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino ...