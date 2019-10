Maltempo | allerta rossa in Sicilia | domani scuole chiuse a Catania

Maltempo : allerta meteo in Sicilia - domani scuole chiuse a Caltagirone : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - scuole chiuse domani, venerdì 25 ottobre, anche a Caltagirone (Catania) dopo l'allerta meteo rossa diffusa dalla Protezione civile regionale per la Sicilia. Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, sentiti l’Ufficio tecnico e la Protezione civile comunale, ha disposto l

Diramata l'allerta meteo : un venerdì da incubo (tra Maltempo - scuole chiuse e sciopero) : Sulla base delle ultime previsioni meteo è stata valutata per venerdì 25 ottobre allerta rossa sulla Sicilia: scuole chiuse...

Maltempo : allerta rossa in Sicilia - domani scuole chiuse a Noto : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - domani, venerdì 25 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Noto (Siracusa) resteranno chiuse per precauzione considerata l’allerta rossa diffusa dal Dipartimento regionale della Protezione civile che interesserà la Sicilia oriental

Atteso forte Maltempo - scuole chiuse a Scicli per allerta rossa : Domani, venerdi 25 ottobre, tutte le scuole di ogni ordine e grado a Scicli rimarranno chiuse. Lo annuncia una nota del Comune di Scicli dopo aver ricevuto un avviso di allerta maltempo dal Dipertimento della protezione Civile della Sicilia. ... continua

Meteo Roma. Allerta emergenza Maltempo 24 ottobre 2019 : emergenza maltempo 24 ottobre 2019 – Convocazione C.O.C. e Apertura U.C.L. Municipi X – XI – XIV – XV A seguito dell’Allerta Meteo arancione, il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale ha convocato il C.O.C. per le ore 17 ed ha richiesto l’apertura, nel medesimo orario, delle Unità di Crisi Locali per i Municipi X – XI – XIV e XV. Il Dipartimento ha già attenzionato le diverse proprie squadre e le Associazioni di ...

Allerta meteo Protezione Civile : domani il Maltempo si sposta al Sud - attenzione su Sicilia e Calabria : Nella giornata di domani la perturbazione in azione ora sui settori centro-settentrionali della penisola, muoverà verso il Sud, coinvolgendo in particolar modo Sicilia e Calabria. Qui sono attese...

Diramata l'allerta meteo : un venerdì da incubo (tra Maltempo e sciopero) : Sulla base delle ultime previsioni meteo è stata valutata per venerdì 25 ottobre allerta rossa sulla Sicilia, allerta...

Maltempo : domani allerta rossa su Sicilia : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - allerta rossa domani su gran parte della Sicilia. La depressione centrata tra Spagna e Algeria, che ha determinato un significativo peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni occidentali, tende lentamente a progredire verso sud-est, interessando anche la Campan

Maltempo - scuole chiuse venerdì 25 ottobre per allerta meteo : l’elenco regione per regione : Dove resteranno chiuse le scuole domani, venerdì 25 ottobre, per Maltempo? Sono attese piogge torrenziali e temporali ancora su alcune regioni del Centro Nord, ma fenomeni di una certa intensità sono previsti anche al Sud, dove molti comuni hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado: attenzione soprattutto in Piemonte e Sicilia.Continua a leggere

Maltempo - previsti forti eventi : è allerta arancione su Liguria - Piemonte e Lazio : Forte Maltempo in avvicinamento all’Italia. Un ciclone proveniente dalle Isole Baleari si sta muovendo verso il nostro Paese, tanto che nelle prossime ore raggiungerà la Sardegna. Numerose le regioni, da nord a sud, che saranno interessate da piogge intense. In una nota diramata dalla Protezione civile del Lazio si legge che “il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dal pomeriggio di oggi, ...

Allerta Meteo Lazio : temporali da oggi pomeriggio - forte Maltempo a Roma : “Il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dal pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, e per le successive 12 ore si prevede nelle seguenti zone di Allerta del Lazio criticità idrogeologica per temporali codice arancione su bacini costieri Nord, Roma e bacini costieri sud; codice giallo su medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e bacino del Liri”. Lo comunica in una nota la ...

Allerta meteo - l'Italia nel mirino del Maltempo - prossime ore tra temporali e nubifragi : Roma - La perturbazione in transito su parte d'Italia avanzerà lentamente verso levante, ostacolata dall'alta pressione che continua ad esercitare un'azione di blocco sui Balcani. Per la giornata di oggi, giovedì, si prevedono AL NORD piogge e rovesci che si estenderanno dal Nordovest alla Lombardia intera, Emilia, Trentino e Veneto occidentale, mentre non riusciranno a raggiungere l'estremo Triveneto a causa della ...

Previsioni Meteo Milano : Maltempo in atto e rovesci ancora più forti in giornata. ALLERTA allagamenti lampo : Previsioni Meteo Milano – Il vortice iberico, come annunciato, si è portato a ridosso della Sardegna, in seno a una saccatura atlantica molto incisiva, in grado di arrecare forte maltempo su molte regioni italiane. La tipologia strutturale della saccatura è particolarmente insidiosa, perché piuttosto stretta e profonda in affondo in un contesto anticiclonico e, quindi, con particolare esaltazione di vorticità positive alle medie e alte ...

Maltempo Toscana : allerta meteo fino alla mezzanotte - scuole chiuse a Grosseto e nel basso livornese : allerta meteo fino alla mezzanotte in gran parte del sud della Toscana: il centro di protezione civile della Regione ha diramato un avviso codice arancione per alcune aree delle province di Livorno e di Grosseto dove si prevedono i fenomeni più intensi. Oggi le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Grosseto sono rimaste chiuse: in provincia è stata disposta la chiusura anche a Manciano, Magliano in Toscana, Orbetello, Pitigliano e ...