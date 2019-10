Mafia | pentito | ' carabinieri non avevano interesse a cattura Provenzano'

Mafia : pentito - 'nella strage Capaci coinvolta anche donna dei servizi segreti libici' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Nella strage di Capaci sarebbe stata coinvolta anche una "donna appartenente ai servizi segreti libici". Lo ha raccontato, come apprende l'Adnkronos, il collaboratore di giustizia Pietro Riggio, ai magistrati della Procura di Caltanissetta che hanno depositato i verbal

Mafia : pentito - 'nel 2000 c'era progetto di uccidere giudice Guarnotta' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Nel 2000 Cosa nostra voleva uccidere l'ex giudice istruttore Leonardo Guarnotta, oggi in pensione, in passato membro del pool antiMafia coordinato dal giudice Antonino Caponnetto. Con Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Giuseppe Di Lello, Guarnotta ha istruito il Maxi

Mafia : pentito - 'Brusca convinto di avere schiacciato lui il telecomando di Capaci' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - "Brusca ancora è convinto di avere schiacciato lui il telecomando" della strage di Capaci. E' quanto avrebbe appreso il pentito di Mafia Pietro Riggio da un ex poliziotto, di cui ha fatto anche il nome. A raccontarlo ai magistrati della Procura di Caltanissetta, come a

Mafia : pentito - 'per la strage di Capaci usati anche i servizi segreti libici' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Per la strage di Capaci, che il 23 maggio del 1992 costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e ai tre agenti di scorta, sarebbero stati utilizzati anche i "servizi segreti libici". La rivelazione, come apprende l'Adnkronos, arriva dal pe

Mafia e rifiuti - arrestato boss pentito : 9.12 Tra i 15 arrestati dalle Squadre mobili di Ragusa e Catania nell'ambito dell'operazione "Plastic free" figura anche il boss pentito, Claudio Carbonaro. Era proprio il capo del clan stiddaro Carbonaro-Dominante a coordinare, d'intesa con l'imprenditore Giovanni Donzelli, la raccolta della plastica da parte degli imprenditori Minardi, anche loro in manette.Gli indagati smaltivano inoltre i fanghi speciali interrandoli e ricoprendoli con ...

Mafia : pentito rivela - ‘ex poliziotto mise esplosivo sotto autostrada per strage Capaci’ : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) – C’è un nuovo tassello che si aggiunge ai tanti misteri sulla strage di Capaci. A rivelarlo è un ex agente della polizia penitenziaria e mafioso del clan di Caltanissetta, che dal 2009 collabora con la giustizia, che ha parlato di un ex poliziotto che avrebbe messo dell’esplosivo sotto l’autostrada di Capaci che il 23 maggio 1992 uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti ...

Mafia : pentito Lo Iacono - 'Così seppi chi era il mandante dell'omicidio Fragalà' (2) : (Adnkronos) - "Quando è tornato dall’interrogatorio ha commentato di nuovo con Giancarlo Giugno le dichiarazioni di Chiarello e ha indicato Gregorio Di Giovanni come mandante", ha detto ancora il pentito Francesco Paolo Lo Iacono parlando con la pm Beux. "Ha commentato il fatto che gli è stato seque

Mafia : pentito Lo Iacono - 'Così seppi chi era il mandante dell'omicidio Fragalà' : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Quando lavoravo da Bobbuccio, diciamo nel 2010, mi chiama Bobbuccio, cioè Salvo Battaglia, e mi dice di portare dei caffè in via San Gregorio 3. È una traversa dentro al mercato del Capo. Io lavoravo al bar; quella sera mi apriva Salvo e sentiv

Mafia : pentito Lo Iacono - ‘ho paura per la mia incolumità’ : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – “Io ho paura sempre per la mia incolumità, perché c’è con me, in carcere, in questa Sezione, Antonino Siragusa ed è quello che, diciamo, è statò dell’omicidio Fragalà ed io conosco, sia lui sua famiglia…”. A dirlo ai pm che lo interrogavano lo scorso 4 ottobre è stato il neo pentito Francesco Paolo Lo Iacono che ha indicato ai magistrato il presunto mandante dell’omicidio ...

Mafia : pentito Lo Iacono - ‘ho deciso di collaborare per dare una mano alla giustizia’ : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – “Ho cambiato idea, perché capisco che una normale collaborare con la giustizia e dare anche un’occasione migliore, diciamo, per la mia vita e la vita della mia famiglia e di poterne uscire da questa vita, che non ritengo che sia… che mi appartiene e dare una mano alla giustizia”. Con queste parole io neo pentito Francesco Lo Iacono ha annunciato alla Procura di Palermo di volere ...

Mafia : svolta sull'omicidio Fragalà - pentito accusa presunto mandante : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - svolta sull'omicidio dell'avvocato Enzo Fragalà. Alla vigilia della requisitoria, prevista per l'udienza di domani, la procura di Palermo ha depositato oggi i verbali di un nuovo collaboratore di giustizia, Francesco Paolo Lo Iacono. Il collaboratore di giustizia accus