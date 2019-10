Mafia | indagato per strage Capaci l' ex poliziotto accusato da pentito Riggio

Mafia : strage via D'Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà (2) : (AdnKronos) - Per un errore della cancelleria del gip del Tribunale di Caltanissetta, come spiega all'Adnkronos il procuratore aggiunto Gabriele Paci, fra le parti citate all'udienza del prossimo 28 ottobre, come parti offese, ci sono anche gli imputati che erano stati accusati ingiustamente dai pen

Mafia : strage via D’Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà (2) : (AdnKronos) – Per un errore della cancelleria del gip del Tribunale di Caltanissetta, come spiega all’Adnkronos il procuratore aggiunto Gabriele Paci, fra le parti citate all’udienza del prossimo 28 ottobre, come parti offese, ci sono anche gli imputati che erano stati accusati ingiustamente dai pentiti e poi tornati in libertà. Ma è un errore. Le uniche parti offese, come spiega Paci “sono i familiari del giudice ...

Mafia : strage via D’Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – C’è un nuovo indagato per la strage di via D’Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Si tratta del medico dei boss, Antonino Cinà, già condannato a 12 anni di carcere nel processo sulla trattativa Stato-Mafia e ora di nuovo imputato in appello sempre per minaccia a corpo politico dello Stato. La Procura di Caltanissetta, che ha aperto il fascicolo, e ...

Stragi di Mafia - Renzi : “Berlusconi indagato senza prove - pessimo servizio a istituzioni” : “Ho sempre detto che rispetto i magistrati e aspetto le sentenze definitive, quella della Cassazione. Confermo questo giudizio. Ma vedere che qualche magistrato della procura della mia città da anni indaghi sull’ipotesi che Berlusconi sia responsabile persino delle Stragi mafiose o dell’attentato a Maurizio Costanzo mi lascia attonito“. Lo scrive su facebook il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “A differenza di quanto ...

Stragi Mafia del ’93 - Berlusconi indagato. Coppi-Ghedini : iscrizione è atto dovuto : L'ex premier Silvio Berlusconi è indagato, dalla Procura di Firenze, nell'ambito dell'inchiesta sulle Stragi di mafia del 1993. La notizia non è nuova, ma, dopo le indiscrezioni raccolte dalla stampa nell'ottobre del 2017, se ne è avuta la conferma questa mattina, tramite i legali di Berlusconi, chiamato a deporre in Corte d'assise d'appello di Palermo nel processo sulla trattativa Stato-mafia. La procura di Firenze ha riaperto da tempo le ...

La notizia di Berlusconi indagato per le stragi di Mafia non è una notizia : “Non vi è nulla di più inedito di ciò che è già stato pubblicato”, diceva Umberto Eco. Silvio Berlusconi è indagato a Firenze per le stragi di mafia. La vicenda si guadagna le aperture di tutte, o quasi, le versioni online dei giornali. È bastato che venisse battuta la notizia di una “certificazione