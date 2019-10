Mafia : ex poliziotto accusato della strage di Capaci - 'Sono innocente' (2) : (Adnkronos) - Poi, l'ex poliziotto dice ancora ai pm di Caltanissetta: "Dopo la mia scarcerazione non ho mai intrattenuto corrispondenza con altri detenuti. Non sento Riggio da circa 20 anni e non sapevo che fosse divenuto collaboratore di giustizia". "Non so proprio perché Riggio mi abbia tirato in

Mafia : indagato per strage Capaci l'ex poliziotto accusato da pentito Riggio : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - E' indagato per la strage di Capaci l'ex poliziotto accusato dal collaboratore di giustizia Pietro Riggio. l'ex agente, che ha lasciato la Polizia di Stato nel 2002, come apprende l'Adnkronos, è accusato di strage in concorso e associazione mafiosa "perché concorreva -

Mafia : pentito rivela - ‘ex poliziotto mise esplosivo sotto autostrada per strage Capaci’ : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) – C’è un nuovo tassello che si aggiunge ai tanti misteri sulla strage di Capaci. A rivelarlo è un ex agente della polizia penitenziaria e mafioso del clan di Caltanissetta, che dal 2009 collabora con la giustizia, che ha parlato di un ex poliziotto che avrebbe messo dell’esplosivo sotto l’autostrada di Capaci che il 23 maggio 1992 uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti ...

Mafia : pentito Contorno in AntiMafia - 'perché uccidere moglie poliziotto? boss senza dignità' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Che motivo avevano di ammazzare anche la moglie del poliziotto ucciso qualche giorno fa? Ormai non si fermano di fronte a nulla, non hanno più morale né dignità". Sono le parole del pentito di Mafia Totuccio Contorno davanti alla Commissione nazionale antiMafia del 9

Mafia : teste poliziotto - 'Nessuno ha istruito Scarantino - io etichettato criminale di Stato' : Caltanissetta, 9 set. (AdnKronos) - "Nessuno ha istruito Vincenzo Scarantino. Non ho mai visto Scarantino studiare carte con i poliziotti Mario Bo o Michele Ribaudo". A riferirlo in aula al processo sul depistaggio sulla strage Borsellino è il sovrintendente della Polizia di Stato Giuseppe Di Gangi,

