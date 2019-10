“Lose You To Love Me” o “Look At Her Now” | quale delle due nuove canzoni di Selena Gomez

Taylor Swift ha scritto un dolce messaggio per Selena Gomez dopo l’uscita di “Lose You To Love Me” : These two <3 The post Taylor Swift ha scritto un dolce messaggio per Selena Gomez dopo l’uscita di “Lose You To Love Me” appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez : la nuova canzone “Lose You To Love Me” ha un significato importantissimo per lei : Semplicemente fantastica The post Selena Gomez: la nuova canzone “Lose You To Love Me” ha un significato importantissimo per lei appeared first on News Mtv Italia.