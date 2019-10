Lory del Santo futura mamma 61 anni | «Una figlia col mio fidanzato Marco Cucolo»

Lory del Santo - Rocco e Giovanni Conversano Smontano la Tesi del Tradimento! : Ancora una volta Pomeriggio 5 si occupa del presunto tradimento tra Lory Del Santo e Rocco Pietrantonio. I tradimenti? Solo finti scoop organizzati da Giovanni Conversano e Manila Gorio. A Pomeriggio 5 si parla ancora di corna e tornano di moda Rocco Pietrantonio e Lory Del Santo. Le corna infatti sarebbero state la causa della rottura della coppia che fino a quel momento stava insieme. Durante la trasmissione veniamo a sapere che in entrambi i ...

Lory del Santo - figlia in affido. Lo sfogo : “Non ho problemi” : Lory Del Santo criticata perchè vuole una figlia in affido: la sua replica Oggi Lory Del Santo ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. E ovviamente l’argomento portante è stato il fatto che settimane fa ha annunciato di volere una figlia in affido. Il giornalista le ha fatto notare che pare siano piovute diverse critiche sui social perchè molti l’avrebbero ritenuta un po’ troppo ...

Giovanni Conversano a Pomeriggio Cinque : "Non ci fu niente tra me e Lory del Santo. Lei era seguita dai paparazzi" : Giovanni Conversano si è confrontato con Rocco Pietrantonio durante la puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. L'argomento è arcinoto: l'ex tronista di Uomini e Donne, circa dieci anni fa, fu fotografato in compagnia di Lory Del Santo quando quest'ultima era fidanzata con Pietrantonio. In una puntata recentissima di Pomeriggio Cinque, la Del Santo parlò chiaramente di paparazzata organizzata ...

Lory del Santo ha tradito Rocco : testimonianza choc a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: Rocco Pietrantonio tradito da Lory Del Santo Lory Del Santo è stata scoperta negli studi di Pomeriggio 5? Alan Fiordelmondo, paparazzo, ha confidato a Barbara d’Urso che ben dieci anni fa, la regista di The Lady tradì il suo, ex, fidanzato Rocco Pietrantonio. Il paparazzo è certo di quello che ha detto in studio, nonostante la showgirl continui a negare di aver avuto un flirt con Giovanni Conversano, in quanto è stato ...

Lory del Santo rivela : Ho rischiato la vita per non farmi fotografare : In pochi sapevano della profonda amicizia che univa Giancarlo Giannini e Lory Del Santo, almeno fino a quando Lory Del Santo non ha raccontato di quando, insieme all'attore, non ha quasi rischiato la vita in un incidente per sfuggire ai paparazzi... Lory Del Santo ha rischiato di morire in macchina con Giancarlo Giannini. È questo il racconto che la showgirl ha fatto nel salotto di Mattino5 davanti a una Federica Panicucci sotto choc. ...

Lory del Santo choc a Mattino Cinque : “Ho rischiato la vita” : Mattino 5: Lory Del Santo fa una confessione choc su Giancarlo Giannini Lory Del Santo è stata una delle protagoniste del talk dedicato alla cronaca rosa di Mattino Cinque. La regista di The Lady ha raccontato a Federica Panicucci di aver rischiato la vita durante un inseguimento con i paparazzi. Lory era con l’attore Giancarlo Giannini, era lui alla guida dell’auto che avrebbe condotto la showgirl alla destinazione prestabilita, e ...

Scontro in Diretta tra Lory del Santo - Manila Gorio e Rocco Pietrantonio! : Incontro infuocato a Pomeriggio 5. Negli studi di Barbara D’Urso infatti si sono confrontati Lory Del Santo, il suo storico ex Rocco Pietrantonio, e Manila Gorio. Ecco cosa è successo durante la Diretta pomeridiana. Come ben sappiamo Lory Del Santo e stata la fidanzata di Rocco Pietrantonio per diverso tempo. La storia sarebbe finita a causa dei tradimenti di Lory Del Santo con Giovanni Conversano questo almeno secondo la versione di Rocco. ...