Lo sciopero di venerdì 25 ottobre

Alla vigilia dello sciopero di venerdì a Roma - Raggi sempre più isolata anche nel M5S : Il fuoco amico arriva dal ministro Vicenzo Spadafora, braccio destro di Di Maio e uomo di collegamento con il Pd. «Roma e l’amministrazione restano un problema. È un’esperienza Alla quale sicuramente potevamo e dovevamo aspettarci molto di più» ha detto intervistato a Omnibus su La7

sciopero - un venerdì a rischio per i trasporti e non solo : Si prospetta un venerdì difficile: 24 ore di Sciopero con orari dello stop che variano da città a città, ma con possibili disagi ovunque, soprattutto nel settore dei trasporti pubblici. venerdì 25 ottobre è stato proclamato uno Sciopero generale e nazionale dai sindacati CUB (Confederazione Unitaria di Base) e SGB (Sindacato Generale di Base). L’agitazione riguarda tutti i settori, pubblici e privati, ma quelli dove potrebbero esserci maggiori ...

Cotral : venerdì 25 ottobre sciopero di 24 ore : Roma, 21 ottobre 2019. Il prossimo venerdì 25 ottobre 2019 le organizzazioni sindacali Filt- Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl – Fna, Faisa Cisal, Sgb, Cub, Cobas e Usi – Ait hanno proclamato uno sciopero della durata di 24 ore, con astensione dalle prestazione lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8:30, alla ...

Venerdì 25 ottobre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Milano : Venerdì 25 ottobre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Milano convocato dai sindacati CUB (Confederazione Unitaria di Base) e SGB (Sindacato Generale di Base). Lo sciopero durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di ATM, l’azienda dei trasporti della

sciopero scuola : docenti e Ata dei sindacati di base protestano venerdì 25 ottobre : In data venerdì 25 ottobre 2019 andrà in scena uno Sciopero generale e tra le categorie interessate ci sarà anche il personale scolastico. Su tutto il territorio nazionale assisteremo ad una protesta di docenti e ATA, che incroceranno le braccia affinché venga abolito il precariato in tutto il comparto della scuola; inoltre, si sciopererà per avere un aumento delle retribuzioni. A proclamare questo Sciopero è stato il sindacato CUB, a cui si ...

Lo sciopero dei mezzi di venerdì 27 settembre : Venerdì 27 settembre si preannuncia complicato per il trasporto pubblico. Allo sciopero per il clima e le manifestazioni del movimento Friday For Future si aggiungerà anche lo sciopero dei mezzi indetto dall'Ubs (Unione sindacale di base) cui hanno aderito altre sigle. Si prevedono disagi su bus e metro in diverse città. Ubs ha proclamato uno sciopero generale dei trasporti che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private ...

sciopero del clima venerdi' 27 settembre : manifestazioni in Italia e nel mondo : La settimana del clima è già cominciata in tante città del mondo in cui sono in atto manifestazioni a difesa del clima e dell'ambiente, ispirate dalla voglia e dalla tenacia di Greta Thunberg che...