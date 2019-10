LIVE Superbike | GP Qatar 2019 in DIRETTA | Bautista è il più veloce in avvio di FP2 ma Rea

Fonte : oasport

(Di giovedì 24 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.23 Si conferma ancora una volta la tendenza di una Ducati estremamente competitiva nell’ultimo settore della pista, infatti Rea continua a pagare quasi quattro decimi negli ultimi 30″ del giro. 19.21 È di nuovo caccia al tempo per Jonathan Rea che accende un casco rosso di 43 millesimi al secondo settore. Tra poco dovrebbe perdere nel T4… 19.20 Rea torna in pista a mezz’ora dalla fine della sessione, fermi ai box invece, Razgatlioglu e Van der Mark. 19.18 CLASSIFICA COMBINATA AGGIORNATA: 1 19Alvaro Ducati Panigale V4 R 1’57.767 23 PIT IN 322 1’57.767 2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’57.959 +0.192 21 PIT IN 309 1’57.959 3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Kawasaki ZX-10RR 1’58.140 +0.373 22 PIT IN 303 309 1’59.007 4 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 ...

