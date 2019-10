Libia | Italia verso il rinnovo degli accordi sui migranti Fico | “Parlamento riveda il

Migranti - Italia rinnoverà accordi con Libia. Civati : “Vergogna - è uno scandalo internazionale” : ?Una delle cose più gravi e vergognose che la storia della Repubblica conosca e ne siamo tutti consapevoli: in questo caso sappiamo tutto e si sa che i nostri confini sono presidiati dalle bande criminali della Libia, ma non "nostro malgrado" ma con il nostro pieno dichiarato sostegno attraverso addirittura un accordo con condizione precise»: Giuseppe Civati non usa mezzi termini per commentare l'accordo dell'Italia con la Libia.Continua a ...

Immigrazione - accordi Italia-Libia da rinnovare? Minniti : “Deciderà governo”. Maggioranza divisa : Il memorandum Italia-Libia negli ultimi tre anni ha regolato la politica tra i due Paesi in tema di Immigrazione. Un tentativo, operato dall’allora ministro dell’Interno Marco Minniti, di regolare gli sbarchi dei migranti, visto che il Paese nord africano è il luogo dal quale si registrano il maggior numero di partenze verso il nostro Paese. Accordo che ha suscitato più di una critica in questi anni, particolarmente per la collaborazione con la ...

Minniti ci spiega perché gli interessi nazionali italiani passano dalla Libia : Roma. Persino Matteo Salvini adesso sostiene che non vuole l’uscita dall’euro ma la modifica del Patto di stabilità. Si è convertito alla linea Mattarella, insomma. “Nel caso del capo leghista, la definirei la ragionevolezza dello stare all’opposizione, a testimonianza che certe sconfitte sono educa

C’è la prova che il governo italiano si è accordato coi trafficanti in Libia? : L’ex ministro dell’Interno italiano Marco Minniti (foto: Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images) Il giornalista di Avvenire Nello Scavo ha scoperto grazie a una fonte anonima che uno dei più violenti trafficanti di essere umani della Libia ha partecipato a un incontro riservato che si è svolto in Italia il 27 maggio del 2017 al Cara di Mineo, vicino a Catania. Abd al-Rahman al-Milad – noto col soprannome di Bija – è ...

Abbiamo la prova che il governo italiano si è accordato coi trafficanti in Libia? : L’ex ministro dell’Interno italiano Marco Minniti (foto: Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images) Il giornalista di Avvenire Nello Scavo ha scoperto grazie a una fonte anonima che uno dei più violenti trafficanti di essere umani della Libia ha partecipato a un incontro riservato che si è svolto in Italia il 27 maggio del 2017 al Cara di Mineo, vicino a Catania. Abd al-Rahman al-Milad – noto col soprannome di Bija – è ...

Accordi Italia-Libia - a un incontro del 2017 con gli 007 italiani c’era anche il boss libico Bija : Un'inchiesta esclusiva di 'Avvenire' mostra come nella trattativa Italia-Libia aperta nel 2017 per fermate i flussi migratori verso il nostro Paese i funzionari del governo italiano abbiano trattato anche con un pericoloso criminale, che già l'Onu aveva indicato come un boss mafioso libico, e trafficante di esseri umani.Continua a leggere

“La Libia non è capace di soccorrere i migranti in mare : l’Italia ha le prove ma non le rende note” : In un'interrogazione parlamentare al governo il deputato Erasmo Palazzotto denuncia che la documentazione relativa al progetto, finanziato dall'Unione europea, che ha dato vita alla zona Sar libica è stata secretata e anche l'Italia avrebbe messo sotto segreto il rapporto sulla reale capacità dei libici di effettuare salvataggi nel Mediterraneo.Continua a leggere

Italia-Usa - Dazi e Libia al centro del colloquio Di Maio-Pompeo : Dazi, Libia, sicurezza, accordi commerciali. Questi i temi al centro dei colloqui del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, da ieri a Roma

Italia-Usa : Conte-Pompeo - rafforzare commercio. Piena convergenza su Libia : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Chigi il Segretario di Stato americano, Michael R. Pompeo. I colloqui hanno consentito di approfondire alcuni importanti temi internazionali. Sulla crisi in Libia, si è registrata Piena convergenza sulla necessità di lavorare insieme per individuare al più presto una soluzione politica, riconoscendo l'insostenibilità dell'opzione militare. Sono state inoltre ...

Dalle torture in Libia alla laurea in Italia. Il sogno di Abraham undici anni dopo : Il 19 settembre di quest’anno, Abraham Tesfai lo ricorderà per sempre. È il giorno in cui si è laureato, il giorno in cui ha coronato un sogno che inseguiva da bambino. Trent’anni, nato e cresciuto in Eritrea, oggi lavora come operatore in una cooperativa. Attivista impegnato per la tutela dei diritti umani dei suoi connazionali, vive a Bologna. Lì ha realizzato quel sogno per cui è scappato dal suo ...

Migranti - Alarm Phone : “Barcone con 56 persone in difficoltà. Abbiamo avvertito Libia - Italia e Malta ma nessuno manda i soccorsi” : Un barcone con 56 persone partito dalla Libia sarebbe in difficoltà nel Mediterraneo centrale. E’ l’allarme lanciato nella serata di venerdì da Alarm Phone, che spiega di aver allertato le autorità di Tripoli, Italia e Malta ma, scrivono gli attivisti su Twitter, “non hanno mandato alcun soccorso“. Oggi l’organizzazione specifica che il natante “sta imbarcando acqua” e che “varie persone, inclusi ...

Migranti - Conte : ?ora l’Italia non è più sola. Di Maio : stabilizzare la Libia per fermare partenze : Nel suo discorso alle Nazioni Unite, il presidente del Consiglio ha sottolineato la «svolta» su scala europea nella gestione dei flussi migratori. Fra gli altri temi toccati le riforme, la situazione libica e l’emergenza climatica

Conte - la missione a New York tra Green new deal - gestione migranti e Libia : “Italia vuole la leadership” : “L’Italia vuole il primato, la leadership”. È un primo giorno all’insegna di endorsement e incontri bilaterali quello passato a New York dal premier Giuseppe Conte, in missione per la 73esima Assemblea generale dell’Onu. Il presidente del Consiglio cerca, oltreoceano, di riaffermare il ruolo di Roma nel palcoscenico internazionale, sia come Stato simbolo della “rivoluzione verde”, che con il Green New ...

Giulio Lolli - condannato all’ergastolo in Libia l’imprenditore italiano accusato di terrorismo : È stato condannato all’ergastolo per terrorismo dalla Corte penale di Tripoli l’imprenditore della Rimini Yacht Giulio Lolli, noto come il “pirata” o “Capt Karim”, come si firmava sui social prima dell’arresto nell’ottobre 2017 in Libia. Le accuse che Tripoli ha avanzato nei confronti di Lolli sono, in parte, avvolte nel mistero. Nulla a che vedere però con le truffe delle quali è accusato in ...