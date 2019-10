Leucemia fulminante ottime notizie | scoperta una cura non chemioterapica che guarisce 9

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Un professore universitario, Francesco Lo Coco, ordinario di Ematologia a Roma ha scoperto unarivoluzionaria, non, per la. Questaè stata premiata a livello europeo. Lo scopritore, il professore Francesco Lo Coco, classe 1955, è stato premiato con il José Carreras Award, premio per l’ematologia assegnato al Congresso della Società europea di ematologia-Eha. Questanonpermette una guarigione nel 90% dei casi. Laè un mix tra l’acido retinoico e il triossido d’arsenico, che insieme è in grado di attaccare solo le cellule tumorali e non quelle sane. La, conosciuta anche comeacuta promielocitica è uno dei tumori più aggressivi. La sua caratteristica è che si manifesta all’improvviso e per questo è chiamata. Il primo sintomo è una forte emorragia a causa ...

