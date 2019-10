Lettera d' amore a Ilaria d' Amico

Anticipazioni U&D over del 21 ottobre : Ida lascia Riccardo dopo la Lettera d'amore : Lunedì 21 ottobre riparte l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi. Le Anticipazioni su questa nuova settimana di messa in onda del dating show rivelano che lunedì pomeriggio si partirà con un nuovo appuntamento dedicato al trono over di cui in queste ore sono state svelate le prime Anticipazioni sul sito web WittyTv. Protagonista sarà ancora una volta Gemma ...

Grey’s Anatomy 14 - una Lettera d’amore ai fan e tanti addii : La 14esima stagione di Grey’s Anatomy è una delle più ricche di emozioni nella storia del medical drama ideato da Shonda Rhimes. Certo non ci sono morti devastanti come quelle del dottor Derek Shepherd o di George, ma gli addii strappalacrime non mancheranno e neppure i nuovi personaggi pronti a portare scompiglio al Grey Sloan Memorial Hospital. GUARDA Grey’s Anatomy 14 SU AMAZON PRIME VIDEO Grey’s Anatomy 14, il ...

Lettera d'amore a Helga Cossu : Lettera a Helga Cossu. Helga amore, quante volte devo scriverlo? Il record è di un innamorato arabo che scrisse all’amata tale parola per 26 milioni di volte. Una roba mai vista. E’ stato in ballo 25 anni. Amore, per te vorrei battere questo record ma è impossibile. Devo anche andare a fare la spesa

Lettera d'amore a Manuela Arcuri : Gentile Manuela Arcuri, sei la più brava a Ballando con le stelle. Ti amo di più adesso che prima di vederti qui in questo show. Che ti amavo già tantissimo. Sono un ragazzo (si fa per dire) di 39 anni. Abito a Torre del Lago. La casa del maestro Giacomo Puccini. Ieri i parenti mi hanno sbattuto giu

Lettera d’amore collettiva alle Bananarama : Questa è la prima Lettera d’amore collettiva che scrivo. Non per mancare di rispetto. Ma perché le Bananarama, negli anni Ottanta, chi non era innamorato di loro? Io sì! Bene, lo sono ancora! Di più adesso. Non riesco a dire chi amo di loro. Che poi è un amore artistico legato alla loro attività. Ch

Lettera d'amore a Barbara d'Urso : Gentile Barbara D’Urso, è questa la vera Lettera d’amore per te. Lavoro come baro al Casinò di La Spezia. O meglio; dopo esser stato scoperto, mi hanno assunto per controllare chi nelle sale da gioco bara. Compio 49 anni e prendo il reddito di cittadinanza. Senza aver detto che ho un altro lavoro. T