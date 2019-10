Le quattro dimensioni del Giro d' Italia 2020

Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Fosse per i tifosi il ciclismo sarebbe un massacro altimetrico, un peregrinare in alta quota, un vagabondaggio tra colli e montagne. Fosse per loro, per quelli che ogni uscita in bicicletta è meglio un paio di chilometri di salita in più a un paio in meno, ogni corsa a tappe sarebbe una gara a elimi

giostuzzi : “È mansione del pignone fare la rivoluzione” cantava @frankiehinrgmc. E di rivoluzioni, o almeno di rivolte, se ne… - giulioriotta : @lacarlizz Oramai non ci faccio più neanche caso, ma in città ogni trasbordo su quattro ruote non dura meno di un’o… - sunflowerzbebe : sto cercando di spiegare quattro giochi di fire emblem ad una mia amica per una role e giuro che sono veramente il… -