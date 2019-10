Le notizie del giorno ore 9 30

Fonte : agi

(Di giovedì 24 ottobre 2019) MANOVRA: IL GOVERNO REPLICA ALLE OSSERVAZIONI UE Prevista in mattinata la pubblicazione del testo sul sito del Mef. La Commissione imputa all'Italia la mancata riduzione del debito per il 2020. Gualtieri: va ridotto in modo graduale e sostenibile. RUSSIAGATE: CONTE SI DIFENDE E ATTACCA SALVINI, NON SI PLACA LA POLEMICA Il premier mette al riparo gli 007 italiani, "Acclarata la loro estraneità", e chiede al leader del Carroccio di chiarire l'affaire Savoini. La Rai scossa dal caso Report per la trasmissione su Moscopoli. UE: MACRON PROPONE BRETON COMMISSARIO DOPO LA BOCCIATURA DI GOULARD La scelta sul nome dell'attuale Ceo del gruppo di servizi tecnologici di Atos ed ex ministro dell'Economia francese. E' stato anche a capo di France Telecom. GAFFE DI TRUMP: COSTRUIREMO UN MURO ANTI MIGRANTI ANCHE IN COLORADO L'annuncio, durante una conferenza sull'energia a Pittsburgh, ...

