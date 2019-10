Le Iene – Com’è morto Marco Pantani? Il video integrale della scientifica | camera a

Fonte : sportfair

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Lo speciale de Le‘Com’è?’ è stata ricostruita la storia del ‘Pirata’ e il fitto mistero intorno alla sua morte: mostrato ilstanza d’hotel con il corpo senza vita del ciclista Il 14 febbraio del 2004 è una data che ha cambiato per sempre la storia del ciclismo italiano: nella ‘notte di San Valentino’ è. Ricordato come uno dei ciclisti più fortistoria, ‘Il Pirata’ ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti i fan e negli appassionati delle due ruote. La sua è una storia fatta di trionfi incredibili, ma anche di momenti di profondo sconforto, come il caso doping che gli fece perdere il Giro d’Italia del 1999. Quando si parla diè imposibile non fare riferimento alla sua morte, avvenuta a soli 34 anni in circostanze poco chiare. Il ciclista di ...

