Lazio | saluto fascista dei tifosi per le strade di Glasgow FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Idellacontinuano a far parlare. A poche ore dalla sfida di Europa League contro il Celtic, decine di ultras biancocelesti hanno sfilato per ledifacendo il. Le immagini pubblicate dallo “Scottish Sun” li mostrano mentre marciano lungo Buchanan Street, sotto gli occhi dei passanti scioccati. Laè stata appena sanzionata dall’Uefa per i saluti fascisti fatti da alcunidurante l’ultima partita contro il Rennes: per la gara di ritorno contro il Celtic, in programma tra due settimane, la curva Nord dell’Olimpico resterà chiusa.fans make fascist salutes inin vile scenes ahead of Celtic clash pic.twitter.com/IsG6qZPWmA — The Scottish Sun (@ScottishSun) October 24, 2019 Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App ...

