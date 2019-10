L’asteroide si avvicina alla Terra | è visibile dall’Italia

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 24 ottobre 2019) È partito il contorovescia per il passaggio, il prossimo 25 ottobre, alle 19,21, di un asteroide che sfiorerà la. Si chiama 1998 HL1 e, anche se è considerato potenzialmente pericoloso per le sue dimensioni, raggiungerà la distanza minima dal nostro pianeta, pari a 6,2 milioni di chilometri, in tutta sicurezza. Ha un diametro stimato tra i 440 e i 990 metri, «dunque di tutto rispetto», come spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, un progetto italiano che comprende diversi telescopi robotici, interamente pilotabili da remoto, via internet, instti a Ceccano, in provincia di Frosinone. Come osservarlo «In virtù delle dimensioni e della distanza drelativamente modesta che esso raggiungerà nei prossimi giorni», continua Masi, «sarà possibile osservare l’asteroide anche con piccoli telescopi amatoriali, ...