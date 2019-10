La tecnologia 5G ha problemi di sicurezza Ma non solo quella cinese

Fonte : agi

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Idi cybersulla rete 5G esistono e angustiano anche la Cina. Per questo vanno affrontati con una visione globale. Ne è convinto l'ambasciatorein Italia, Li Junhua, che durante la cerimonia di inaugurazione dell'Innovation experience and competence center di Huawei a Roma ha parlato didelle infrastrutture della rete 5G, unadi cui, dice "tutti i popoli e tutti i Paesi dovrebbero beneficiare". "Non si può negare che esistanodisulla rete 5G. Nessun Paese ignorerebbe i rischi al riguardo, compresa la Cina" afferma, "Tuttavia, credo che l'approccio giusto sia quello di eliminare il rischio piuttosto che temerlo. Dovremmo affrontare le preoccupazioni comuni attraverso consultazioni e la cooperazione in buona fede, rendendo la5G uno strumento migliore ...

scuroscuroscuro : RT @Sandrogrand: Il motivo di tutto sto casino di #timdown e soltanto l'architettura della rete? Possibile. in questo caso è consigliato… - Sandrogrand : Il motivo di tutto sto casino di #timdown e soltanto l'architettura della rete? Possibile. in questo caso è consi… - _sicilia_IT : TIM rete fissa, problemi con Internet. Cosa sta succedendo -