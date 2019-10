Fonte : ilpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Lahache tutte lemercoledì nel rimorchio di una Grays, a est di Londra,di nazionalità cinese, ed8 donne e 31 uomini; si sapeva già che una delle

3pverter : RT @ilpost: La polizia britannica ha confermato che le 39 persone trovate morte in un camion erano cinesi - recycle__bin : RT @ilpost: La polizia britannica ha confermato che le 39 persone trovate morte in un camion erano cinesi - AlbertoDP20 : RT @ilpost: La polizia britannica ha confermato che le 39 persone trovate morte in un camion erano cinesi -