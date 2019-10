La costruzione del mondo

Il Caso Vannini su Nove giovedì 17 ottobre la ricostruzione della morte del ragazzo : Nove Racconta – L’omicidio Vannini giovedì 17 ottobre alle 21:30 su Nove Un Caso di cronaca che ha diviso l’Italia e l’opinione pubblica, ma soprattutto è il Caso di una morte di un ragazzo, Marco Vannini di soli 20 anni che aveva tutta la vita d’avanti e che è morto per mano del padre della fidanzata. Il Caso Vannini giovedì 17 ottobre su Nove (Sky 149) è una produzione originale Stand By Me per Discovery Italia, ...

Terremoto - Ministro Fioramonti : “imbarazzante” la lentezza della ricostruzione : “La lentezza dello Stato e della macchina burocratica, a tutti i livelli nella ricostruzione, mi imbarazza, mi fa vergognare,” ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti in occasione della presentazione della Settimana della Protezione Civile, riferendosi ai ritardi nella ricostruzione post sisma, da quello dell’Aquila a quello del Centro Italia, sottolineando che, in ogni caso, “in tante scuole ...

Umbria - l’80% dei fondi per la ricostruzione post sisma alle società del candidato Pd-M5s Bianconi : Quasi sei milioni di euro della ricostruzione post terremoto del 2016 sono state destinate alle aziende che appartengono alla famiglia candidato presidente di Pd e M5s, l'imprenditore Vincenzo Bianconi. L'aspirante nuovo presidente umbro ha già chiarito che, per evitare il conflitto di interessi, qualora vincesse le elezioni, si dimetterebbe da ruoli di controllo del gruppo.Continua a leggere

Elezioni Umbria - quasi sei milioni di euro della ricostruzione post terremoto alle aziende del candidato presidente di Pd e M5s : Più dell’80% dei fondi per la ricostruzione post terremoto di Norcia sono finite alle società di Vincenzo Bianconi. Il candidato governatore dell’Umbria sostenuto dal Pd e Movimento 5 stelle è a capo di un gruppo di aziende attive nella ricezione turistica. In totale sono quasi sei milioni i fondi pubblici arrivati per ristrutturare gli hotel di proprietà dei Bianconi. Altri due milioni e mezzo, invece, sono stati erogati in cambio ...

Nobel per la Fisica - Infn : “Peebles grande artefice della costruzione teorica che descrive l’universo” : “James Peebles è uno dei grandi artefici della costruzione teorica che descrive l’universo dalla sua origine alla sua evoluzione successiva, nota quale modello cosmologico del Big bang caldo. Cruciali, in particolare, sono stati i suoi apporti nella previsione e descrizione del ricordo visibile più antico del Big bang, la radiazione cosmica di fondo, trovata poi sperimentalmente dai premi Nobel Arno Penzias e Robert ...

Asp di Ragusa cerca chirurgo per la ricostruzione della mammella : L’azienda sanitaria di Ragusa ha bandito un concorso per chirurgo plastico per la ricostruzione della mammella

Ricostruzione - riaperto lo sportello delle Poste Italiane nel centro dell'Aquila : L'Aquila - Poste Italiane torna, a dieci anni dal sisma dell'Aquila, nel centro storico del capoluogo abruzzese con una struttura all'avanguardia. E' stato l'amministratore delegato Matteo Del Fante a inaugurare il nuovo ufficio "L'Aquila centro Storico" in corso Vittorio Emanuele II, nel corso di un evento davanti alla nuova sede, presenti, tra gli altri, il ministro dello Sviluppo economico Stefano ...

Genova - al via la ricostruzione del nuovo ponte : Questa mattina alle 10.10 due enormi gru, già utilizzate per lo smontaggio del ponte Morandi a Genova hanno sollevato a circa 50 metri di altezza.

Prova testimoniale e ricostruzione del testamento distrutto o perso : Cassazione 30.4.2019 n 11465 In caso di sparizione di un testamento ex art 2724 n 3 cc, l'interessato alla ricostruzione del testamento, in possesso del documento, deve dimostrare di essere incolpevole in ordine al suo smarrimento, mentre nel caso in cui egli non sia stato custode della scheda, deve Provare il fatto di non averla mai posseduta e la che non fosse tenuto a procurarsene la detenzione, cioè non essere stato in colpa circa il fatto ...

Terremoto Centro Italia : dai Comuni del cratere una proposta di legge speciale per ricostruzione : Una proposta di legge speciale per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal Terremoto del 2016. È il tema dell’incontro ad Amatrice, che punta a ratificare un documento universale finalizzato alla proposta di una legge speciale per la ricostruzione nei luoghi del cratere di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, da presentare all’attenzione del Governo e dei due rami del Parlamento. L’iniziativa, promossa dal ...

Milan-Inter in costruzione - è derby del riscatto : Un derby tra due squadre ancora in costruzione: Milan-Inter di domani sera e' una sfida incerta tra due formazioni che hanno cambiato allenatore, giocatori e assetto societario. L'Inter con il carisma di Conte sta tratteggiando una nuova identita' sportiva, piu' solida e stabile, seppur con tutte le difficolta' di un nuovo corso. Il Milan, con Giampaolo che in carriera non ha mai perso un derby, sta faticando a trovare equilibrio tra il credo ...

Conte ad Accumoli : "Ci doteremo di un modello normativo per la ricostruzione" - FOTO : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato oggi nelle zone del centro Italia colpite dal sisma del 2016 e 2017 per incontrare i sindaci dei comuni del cratere dopo il faccia a faccia coi rappresentanti dei terremotati avvenuto mentre erano ancora in corso le consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.Dopo l'incontro ad Accumuli, in provincia di Rieti, il premier ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa ...

