La Coppa del Mondo di calcio per club del 2021 | estesa a 24 squadre | si terrà in Cina

La Coppa del Mondo di calcio per club di calcio del 2021 - estesa a 24 squadre - si terrà in Cina : Giovedì il presidente della FIFA – l’organo di governo del calcio mondiale – Gianni Infantino ha detto che la Coppa del Mondo per club del 2012, che come già annunciata sarà estesa a 24 squadre, si terrà in Cina. La

Sci alpino - la Coppa del Mondo femminile torna al Sestriere dopo tre anni : si gareggia il 18 e il 19 gennaio : Tre anni dopo la Coppa del Mondo femminile torna al Sestriere, appuntamento per il 18 e 19 gennaio 2020 La Coppa del Mondo di sci alpino ritorna a Sestriere. Grazie al supporto della Regione Piemonte ed al fondamentale ruolo della FISI nell’ambito della stesura dei calendari internazionali, le montagne olimpiche e le piste della Vialattea saranno nuovamente protagoniste. dopo il successo dell’edizione del 2016, le atlete migliori al Mondo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : le giovani italiane da seguire. Della Mea e Nadia Delago su tutte - aspettando le sfortunate Gasslitter - Pichler e Pirovano : Oltre alle ancora giovanissime Marta Bassino e Nicol Delago, tutte e due 23enni ed entrambe già sul podio nel Circo Rosa e che sono attese a un ulteriore passo avanti specialmente come continuità nei risultati, nella squadra azzurra ci sono altre ragazze molto interessanti che possono, se non essere all’altezza di Sofia Goggia e Federica Brignone, quantomeno avere una buona carriera in Coppa del Mondo. Del ricostituito gruppo delle polivalenti, ...

SuperCoppa Italiana - scelta la sede della finale Juventus-Lazio : la conferma arriva dal club bianconero : Novità sulla Supercoppa Italiana 2019. La finale si giocherà ancora in Arabia Saudita. La conferma arriva tramite le parole del direttore operativo bianconero, Giorgio Ricci, nel corso dell’assemblea dei soci: “Non siamo noi a doverlo ufficializzare, ma a breve non mancherà il comunicato da parte della Lega. Juventus-Lazio si giocherà in Arabia Saudita verosimilmente nel mese di dicembre”. La scelta si rifà al contratto ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : i favoriti. Pinturault e Kristoffersen in pole position per raccogliere l’eredità di Hirscher : Il Circo Bianco riparte senza il suo re. Dopo otto stagioni di monarchia assoluta di Marcel Hirscher, il ritiro del 30enne fuoriclasse austriaco del Salisburghese apre le porte in chiave Coppa del Mondo generale soprattutto a due personaggi che negli ultimi anni hanno sempre dovuto inchinarsi al suo cospetto: Alexis Pinturault e Henrik Kristoffersen. Il 28enne francese di Courchevel ha sempre fatto difetto in continuità: o faceva alla grande la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : Federica Brignone nella piena maturità agonistica. Motivazioni sempre più ambiziose per restare al vertice : Federica Brignone arriva alla stagione di Coppa del Mondo che sta per cominciare con la disputa del gigante di apertura di Soelden di sabato prossimo con i migliori auspici da tre anni a questa parte. La 29enne valdostana di La Salle ha infatti potuto finalmente allenarsi in modo completo sulle nevi dell’emisfero australe dopo che nelle due estati precedenti le era stato impedito da problemi fisici: nel 2018 non era nemmeno andata in Argentina ...

In Cina la prima edizione della Coppa del Mondo per club. Infantino : "Decisione storica" : La Fifa ha assegnato alla Cina l’edizione inaugurale della Coppa del Mondo per club a 24 squadre: lo ha annunciato il presidente dell’associazione Gianni Infantino, definendola una “decisione storica”. Il nuovo torneo, ha aggiunto Infantino in conferenza stampa a Shanghai, “sarà capace di coinvolgere chiunque, sarà la prima competizione che vedrà in campo i migliori club del ...

Calcio - in Cina la prima edizione della Coppa del Mondo per club 2021 con 24 squadre : La decisione di assegnare i diritti alla Cina è stata annunciata a Shanghai al termine del voto del consiglio direttivo della Fifa. Il torneo sostituisce la Confederations Cup. Infantino: «Decisione storica»

Coppa del mondo per club - nasce il nuovo torneo a 24 squadre : l’esordio in Cina nel 2021 : Una volta si chiamava Coppa Intercontinentale ed era la sfida tra la vincitrici della Champions League (o Coppa dei Campioni) e della Copa Libertadores. Dal 2005 si chiama Coppa del mondo per club e si è allargata anche ai campioni centro-nordamericani, a quelli africani, a quelli asiatici e a quelli dell’Oceania, oltre a veder partecipare la squadra vincitrice del campionato della nazione ospitante. Dimenticate anche tutto questo: dal ...

Sci alpino - le favorite della Coppa del Mondo di gigante 2019-2020 : Mikaela Shiffrin favorita. Vlhova e Brignone guidano il gruppo delle rivali : Sabato ricomincia la caccia a Mikaela Shiffrin. Come di consueto la Coppa del Mondo di sci alpino inizia con il gigante femminile di Soelden e dal ghiacciaio del Rettenbach riparte la sfida alla campionessa americana. Proprio in questa specialità si prospetta una sfida molto interessante, visto che sono molte le avversarie che possono impensierire la nativa di Vail. Shiffrin si presenta ai nastri di partenza con il ruolo di favorita, in virtù ...