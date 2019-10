Juventus – Sarri al posto di Allegri | Paratici assicura | “nessun punto di rottura | ecco

Lecce Juventus probabili formazioni : rivoluzione Sarri - fuori Ronaldo e Pjanic! : Lecce Juventus probabili formazioni- Archiviata l’ottima vittoria contro il Lokomotiv Mosca, la Juventus è pronta a catapultarsi totalmente in clima campionato, soprattutto in vista dell’impegno di sabato contro il Lecce. Sarri potrebbe affidarsi a diversi cambi dal primo minuto, chiamando in causa un abbondante turnover. In porta dovrebbe esser confermato Szczesny, mentre Buffon potrebbe scendere in campo nel turno infrasettimanale ...

Calciomercato Juventus : Sarri vorrebbe Emerson Palmieri a gennaio : Secondo il sito ilbianconero.com però, Sarri avrebbe avanzato un'importante richiesta alla dirigenza della Juventus: vorrebbe un esterno difensivo, che possa far rifiatare Alex Sandro e allo stesso tempo possa essere anche schierato a centrocampo in caso di 4-4-2. Il giocatore che apprezza molto il tecnico toscano è Ermerson Palmieri, che già al Chelsea Sarri ha voluto valorizzare preferendolo a Marcos Alonso nel ruolo di terzino sinistro. A ...

Dybala Juventus - arriva la svolta targata Sarri : nuova idea e incedibilità sul mercato! : Dybala Juventus- Un match d’assoluto protagonista con sembianze da uragano. Dybala ha trascinato la Juventus alla vittoria contro il Lokomotiv Mosca, realizzando una doppietta decisiva, sia per il primato in classifica al pari dell’Atletico Madrid, sia per un’iniezione di totale fiducia nei propri mezzi. Riecco la “Joya” e occhio al piano di Sarri. Il tecnico bianconero, come più volte sottolineato, difficilmente, ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Sarri : “Ecco perchè siamo andati sotto - bravi a non perdere la testa” : Juventus Lokomotiv Mosca Sarri– Maurizio Sarri, intervista nel post partita contro il Lokomotiv Mosca, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla sfida contro i russi, sottolineando alcuni aspetti negativi della sua Juventus. Il tecnico ha spiegato lo svantaggio bianconero, spiegando anche la grande reazione dei suoi uomini: “Purtroppo siamo andati sotto e loro hanno fatto molta densità. Era una ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Sarri ‘nasconde’ i problemi : “c’era il rischio di innervosirsi - ma abbiamo giocato a 10 all’ora” : L’allenatore toscano ha parlato al termine della vittoria sulla Lokomotiv, difendendo la prestazione dei propri giocatori Maurizio Sarri difende la Juventus, anche dopo una prestazione sotto tono come quella fornita contro la Lokomotiv Mosca. L’allenatore bianconero ammette la poca brillantezza dei proprio giocatori, sottolineando però la loro bravura a non perdere la testa senza farsi prendere dall’ansia. Massimo ...

Juventus - Sarri : “Bravi a non perdere la testa - abbiamo fatto 28 tiri in porta e il record di possesso palla” : La Juve vince nel finale grazie a Dybala. Non la miglior versione dei bianconeri, che riescono comunque ad avere la meglio della Lokomotiv Mosca. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico Maurizio Sarri. La Joya cala la ‘Mask’ e salva una brutta Juve, Dybala-Lokomotiv 2-1: le pagelle di CalcioWeb [FOTO] “Ad un certo punto è diventata una partita difficile, siamo stati bravi a non perdere la testa. abbiamo fatto ...

Joya doppia per Sarri - Dybala ribalta la Lokomotiv Mosca : la Juventus delude ma ‘vede’ la qualificazione : L’attaccante argentino salva la Juventus contro la Lokomotiv Mosca, ribaltando in due minuti il gol del vantaggio dei russi arrivato nel primo tempo Paulo Dybala evita alla Juventus una serata amarissima, che avrebbe potuto davvero complicare la corsa verso gli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri deludono per settantasette minuti, andando sotto nel punteggio nel primo tempo dopo il gol di Miranchuk, prima di ribaltare ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - le formazioni ufficiali : sorpresa a centrocampo per Sarri : Juventus-Lokomotiv Mosca, le formazioni ufficiali – Tutto pronto allo Stadium per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri affrontano la squadra russa con l’obiettivo di ripetere la prestazione ed il risultato della gara contro il Leverkusen. Gli avversari si trovano a tre punti in classifica dopo aver vinto all’esordio in terra tedesca, poi la sconfitta in casa contro l’Atletico ...

Juventus Lokomotiv Mosca probabili formazioni - Sarri ha scelto Dybala : 3 novità dal 1' : Juventus Lokomotiv Mosca probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di Champions League tra Juve-Lokomotiv Mosca. Sarri si affiderà al solito 4-3-1-2 con Bernardeschi confermato titolare al posto dell’acciaccato Ramsey. L’ex Fiorentina agirà nel ruolo di trequartista alle spalle delle due punte. Forte ballottaggio Dybala-Higuain, ma Sarri sembrerebbe aver scelto la Joya come partner offensivo di ...

Juventus - infortunio Ramsey : Sarri allo scoperto - ecco le reali condizioni! : infortunio Ramsey- Maurizio Sarri svela le reali condizioni fisiche di Ramsey durante la conferenza stampa pre Juve-Lokomotiv Mosca. Il centrocampista gallese, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà a disposizione del tecnico bianconero in vista della gara di domani. Sarri ha anticipato il forfait dell’ex Arsenal, il quale dovrà fare i conti con un fastidio costante all’adduttore. Escluse lesioni, ma il centrocampista seguirà un ...

Juventus - Pjanic e i primi mesi con Sarri : “Voleva tutto e subito” : Juventus – Il giorno dopo il vittorioso match con il Bologna Miralem Pjanic si è concesso ai microfoni di Sky Sport, rilasciando importanti dichiarazioni. Al centro delle riflessioni del centrocampista l’approccio di Sarri al club bianconero. Juventus, Pjanic su Sarri: “Voleva tutto e subito” “Sarri probabilmente voleva tutto e subito, ma ci vuole un po’ di tempo anche se si vede già tanto delle sue idee e del ...