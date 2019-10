Juventus | Paratici spaventa i tifosi sul futuro di Dybala

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “? Come dobbiamo essere attenti a dinamiche in entrata, dobbiamo esserlo anche a quelle in uscita per poi fare una giusta valutazione, come abbiamo fatto. Questo vale per lui come per altri”. Sono le dichiarazioni di Fabio, CFO dellain risposta ad una domanda di un’azionista in occasione dell’assemblea all’Allianz Stadium. “Sui rinnovi dei giocatori ultra trentenni riteniamo siano utili all’equilibrio della nostra squadra per essere competitivi ad un certo livello. Non basta essere giovani e forti”, aggiunge.ha poi ricordato che i così detti “parametri zero, da Pirlo a Pogba, hanno tutti dato un grande contributo alle vittorie portando anche a delle plusvalenze”. Infine una dichiarazioni sulla riduzione dei giocatori italiani nella squadra,ha detto: “Il livello della ...

