Juventus - rimozione stella di Conte dallo Stadium : Agnelli non ha voluto rispondere : L'assemblea degli azionisti della Juventus è stata sicuramente uno degli eventi più seguiti dell'ultima settimana per quanto riguarda il calcio italiano: in primis è stata l'occasione per il presidente bianconero Agnelli di confermare l'aumento di capitale da 300 milioni di euro e allo stesso tempo di parlare di possibili investimenti sul mercato e nelle infrastrutture. Lo stesso presidente ha dedicato attenzione anche alla vicenda calcio ...

Agnelli : ’Siamo consapevoli che Juventus Women ed Under 23 devono avere propria struttura’ : La settimana che si sta concludendo è stata molto importante per la Juventus, in quanto si è tenuta l’assemblea degli azionisti che ha ufficializzato l’aumento di capitale. Come sottolineato dal Presidente Andrea Agnelli, questa scelta non arriva per fronteggiare problemi economici della società Juventus, ma per investire ulteriormente in giocatori ed infrastrutture. Proprio una delle questioni affrontate dal Presidente è stata la situazione ...

Juventus - Agnelli : “Aumento di capitale da 300 milioni”. Paratici : “Cessione Dybala? Ecco la verità” : Andrea Agnelli, intervenuto durante l’assemblea degli azionisti, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista sulla Juventus e sulle strategie future. Il presidente bianconero ha confermato l’aumento di capitale da 300 milioni di euro: “Oggi chiederemo anche a voi azionisti di approvare l’aumento di capitale di 300 milioni destinato al nuovo piano di sviluppo. Ha […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - Andrea Agnelli punge Antonio Conte : "Calcioscommesse? "Nel 2012 non è stato facile" : Il rapporto tra Andrea Agnelli e Antonio Conte si è ridotto ad un odi et amo. Durante l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 2018/19 della Juventus, il presidente bianconero, nel suo lungo intervento, ha avuto modo di tornare a quella turbolenta estate del 2012, quando la squadra era a

Juventus - Agnelli annuncia la “rivoluzione” : ecco le nuove mosse! Cessione Dybala - non è finita! : Juventus Agnelli- Andrea Agnelli, intervenuto in merito all’assemblea degli azionisti, ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda il presente della Juventus, ma analizzando anche l’immediato futuro. Il presidente bianconero ha svelato alcuni importanti novità, confermando l’aumento di capitale per la somma di 300 milioni di euro. Sull’aumento di capitale: “Oggi chiederemo anche a voi azionisti di ...

Juventus - il presidente Agnelli senza limiti : “la nostra missione è pensare in grande. Ronaldo? Merita il Pallone d’Oro” : Il presidente della Juventus ha parlato a margine dell’Assemblea dei soci, soffermandosi anche su Cristiano Ronaldo Giornata di Assemblea dei soci in casa Juventus, con il presidente Agnelli che ha spiegato per filo e per segno quelli che sono gli obiettivi del club a medio e lungo termine. Massimo Paolone/LaPresse Un discorso articolato e preciso, nel corso del quale il numero uno bianconero si è soffermato anche su CR7: ...

Juventus - Agnelli scatenato durante l’assemblea degli azionisti : la crescita del club - il contributo di Allegri e le ultime vicende : Si è svolta l’assemblea degli azionisti in casa Juventus, è un momento importante per il club bianconero che punta a migliorarsi non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico. “Allegri ha dato un contributo determinante nella crescita della Juventus”, ha detto il presidente del club bianconero Andrea Agnelli, all’assemblea degli azionisti, in numero uno del club ha rivolto anche un ringraziamento a ...

Juventus - Agnelli fa sognare i tifosi - ha in serbo l’acquisto di un grandissimo - un colpo di livello mondiale : La Juventus non ama rinforzarsi a gennaio ma ama progettare bene le sue campagne di rafforzamento estivo. Da anni il club bianconero gestisce meticolosamente gli acquisti per rafforzare già una rosa molto forte che ha come unico obbiettivo diventare leader indiscussa sia in Europa che nel mondo. La Juventus sembra che abbia già in serbo per la prossima estate un colpo da mille e una notte. Un attaccante, che con le sue qualità ...

Juventus-Bologna - Cristiano Ronaldo da record : Agnelli consegna una maglia speciale per i 700 gol : Cristiano Ronaldo celebrato da Andrea Agnelli: il portoghese riceve una maglietta per il record dei 700 gol in carriera Serata scoppiettante all’Allianz Stadium, dopo un caloroso benvenuto a Sinisa Mihajlovic, gli applausi dei tifosi torinesi sono stati tutti per Cristiano Ronaldo. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha infatti consegnato a CR7 una maglietta speciale, per celebrare il record di 700 reti in carriera ...

Juventus - un esubero da 40 milioni : lo United bussa alla porta di Agnelli : Juventus – Prelevato a parametro zero, il tedesco Emre Can può rivelarsi nell’ennesima plusvalenza dei torinesi. Il centrocampista, capace di disimpegnarsi anche sulle corsie laterali e nella linea difensiva, è finito nel mirino del Manchester United. Juventus, Emre Can può portare 40 milioni di euro Stando a quanto riferito da Sky Sports Uk, i Red Devils sarebbero pronti a bussare alla porta di Agnelli con un’offerta da 40 ...

Juventus - Agnelli dice la sua : “Scudetto? Ecco chi dovremo battere” : Juventus – L’Inter può mettere in difficoltà la Juventus e minare il suo dominio sulla Serie A che dura da ormai 8 anni. Questa è stata l’indicazione delle prime 7 giornate di campionato e questo è anche il pensiero di Andrea Agnelli. Dal palco del ‘Leaders Sport Business Summit’ al Twickenham Stadium di Londra, il numero uno bianconero ha voluto applaudire la squadra di Antonio Conte, riconoscendola come una valida ...

Juventus - Agnelli non avrebbe mai rilasciato dichiarazioni su Conte e la stella : Come è noto gran parte della tifoseria bianconera non ha digerito la scelta del tecnico leccese, bandiera della Juventus da giocatore e da tecnico, di accettare l'offerta dell'Inter e allo stesso tempo non ha apprezzato le parole dello stesso Conte in merito al fatto che lui si sente tifoso interista e lo sarà anche dopo che se ne sarà andato dalla società di Suning. E' stato lo stesso tecnico dell'Inter a prendere il discorso durante la ...

Juventus - ricorso scudetto del 2006 : parole dure di Moratti contro Agnelli : Juventus – Sono passati tredici anni dalla vittoria della Nazionale azzurra ai Mondiali tedeschi. E sì, lo stesso periodo da quando il calcio italiano venne fatto a pezzi da Calciopoli. Juventus in B, Inter scudettata, diverse squadre, dirigenti e giocatori indagati. Tutto noto, ancora se ne parla. La Juventus non vuole del resto mollare il titolo perso in quella stagione dopo il verdetto federale, convinta di poter riavere lo scudetto ...

Inter-Juventus : nessuna dichiarazione di Agnelli su Conte - Sarri lancia Higuain : In questi giorni, si è scatenato un forte dibattito a proposito della stella che Antonio Conte ha all'Allianz Stadium. Alcuni sostenitori della Juventus vorrebbero che venisse rimossa la stella che porta il nome dell'attuale tecnico dell'Inter. Questo ha scatenato l'ira di Conte, che ne ha parlato anche in conferenza stampa. L'allenatore nerazzurro ha anche risposto ad una presunta dichiarazione di Andrea Agnelli sul tema della stella dell'ex ...