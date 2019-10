Juve | la sponsorizzazione Jeep sale a 42 milioni

Il marchio ‘Jeep’ fa (più) ricca la Juve ntus - aumenta il valore della sponsorizzazione : i dettagli dell’accordo : Il club bianconero ha pubblicato questa mattina un comunicato in cui rende noto l’aumento del valore della sponsorizzazione del marchio ‘Jeep’ La Juventus e FCA Italy hanno raggiunto un accordo per aumenta re di 25 milioni di euro il valore della sponsorizzazione ‘Jeep‘ per le prossime due stagioni, raggiungendo anticipatamente un’intesa comunicata nella mattinata di oggi. Foto Francesca Soli ...

La Juve oltre il Decreto Dignità. Contratto di sponsorizzazione con 10bet (solo all’estero) : Ma come? Il Decreto Dignità non vieta che i club di calcio siano sponsorizzati da società di scommesse? Certo, ma la Juve va oltre il Decreto, anzi, per meglio dire, oltre i confini nazionali in cui esso ha valore. L’accordo, spiega la società bianconera in una nota, riguarderà infatti solo i mercati esteri. Il Corriere dello Sport spiega: “Il player 10bet avrà il compito di sviluppare contenuti promozionali e attività promozionali ...