Juve | anno zero Agnelli rilancia la sfida | “Rispetto ai top club europei c’è un divario

Agnelli : ‘Questo per la Juve è l'anno zero - la nostra missione è pensare in grande’ : Oggi si è svolta l'assemblea dei soci della Juventus durante la quale il Presidente Andrea Agnelli ha parlato degli obbiettivi sportivi, economici e dell'aumento di capitale del club. Il numero uno bianconero innanzitutto è sicuro del fatto che Ronaldo meriti di vincere il sesto Pallone d’Oro e gli augura di raggiungere questo traguardo personale già in questa annata. L'ex Real Madrid è nella lista dei candidati di France Football insieme ...

Infortuni Juventus - Ramsey e Douglas Costa : ecco quando torneranno in campo! : Infortuni Juventus- Piccolo punto interrogativo sulle condizioni fisiche di Douglas Costa e Ramsey, entrambi ancora fermi ai box per alcuni problemi muscolari. Il centrocampista gallese, come sottolineato da Sarri, non ha riscontrato alcuna lesione muscolare, ma dovrà lavorare per rinforzare la muscolatura dell’adduttore. Da valutare anche le condizioni di Douglas Costa, ormai quasi recuperato, ma non ancora a disposizione per allenarsi ...

Ronaldo : 'La priorità è vincere con la Juve e la Nazionale - i record - poi - arriveranno' : Dopo i campionati Nazionali, domani riapre i battenti anche la Champions League, con la Juventus che ospiterà all'Allianz Stadium la Lokomotiv Mosca. Oggi Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo sono stati protagonisti della conferenza di vigilia. Il primo a rispondere è Cristiano Ronaldo il quale ha precisato di trovarsi a suo agio con il nuovo modo di stare in campo della squadra. In generale pensa che tutto il gruppo sta facendo bene perché ha ...

Juventus - Sarri : 'A fine partita i giocatori mi hanno detto che si sono divertiti' : Ieri sera la Juventus ha ottenuto un'altra importante vittoria contro il Bologna, imponendosi per 2-1. A regalare i tre punti ai bianconeri sono stati i gol di Cristiano Ronaldo e di Miralem Pjanic. Ieri sera, la Juve, per larghi tratti, ha fatto vedere un ottimo calcio. Al termine della gara Maurizio Sarri ha analizzato la partita dei suoi ragazzi ai microfoni dei vari cronisti e in particolare a Jtv, l'allenatore della Vecchia Signora ha ...

Juventus – Pjanic soddisfatto dopo la vittoria sul Bologna : “ci hanno messo in difficoltà - ma abbiamo meritato di vincere” : Pjanic sorride dopo la vittoria di questa sera contro il Bologna: le parole del bosniaco La Juventus ha conquistato oggi altri 3 preziosi punti, con la quinta vittoria consecutiva. I bianconeri hanno mandato al tappeto il Bologna col punteggio di 2-1 allo Stadium, grazie alle reti di Ronaldo e Pjanic. “Avevo già visto il Bologna, è una squadra ben messa in campo e che ci ha messi in difficoltà. Alla fine, però, abbiamo meritato di ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Juventus-Bologna 2-1. Cristiano Ronaldo e Pjanic danno i tre punti ai bianconeri : La Juventus si conferma in vetta alla classifica della Serie A di Calcio battendo nell’anticipo serale dell’ottava giornata il Bologna per 2-1 grazie ad i gol di Cristiano Ronaldo al 19′ e Pjanic al 54′, inframmezzati dal momentaneo pari di Danilo, in rete al 26′. I bianconeri salgono così a quota 22 in classifica, Inter momentaneamente a -4. Nel primo tempo la Juventus passa in vantaggio al 19′ con una grande ...

Infortunati Juventus - da Douglas Costa a Danilo : ecco quando torneranno : Infortunati Juventus – Impegnata sabato sera contro il Bologna allo Stadium, la Juventus per la ripresa del campionato punta a recuperare almeno una parte degli indisponibili che hanno finito per accorciare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri nelle ultime settimane. A fare il suo ritorno in campo dovrebbe essere con ogni probabilità Aaron Ramsey, il quale potrebbe subentrare a gara in corso. Come riportato da ‘La Gazzetta dello ...

Mercato Juventus - Paratici allo scoperto : “Sì - andranno via a gennaio” : Mercato Juventus- Come evidenziato dalla “Gazzetta dello Sport” e come annunciato da Fabio Paratici, la Juventus sarebbe pronta a dire addio a Perin e Pjaca in vista della prossima sessione di Mercato invernale. Un doppio addio scontato, confermato in maniera totale dal direttore sportivo della Juventus: “Per Mario Mandzukic c’era la possibilità del Qatar. Decideremo con lui ora. C’è il Manchester United? Non posso ...

Paratici : 'Cristiano Ronaldo non lascerà la Juventus tra un anno' : Fabio Paratici è l'uomo del mercato della Juventus e da diversi anni sta facendo un lavoro egregio. Il dirigente bianconero colleziona premi importanti e anche oggi è stato insignito di un bel riconoscimento. Infatti, Fabio Paratici è stato ad Amatrice per ritirare il premio Manlio Scopigno come manager of the year 2019. A margine della cerimonia il dirigente della Juve ha parlato di diversi argomenti e soprattutto si è concentrato su Cristiano ...

Juve - infortunio Ramsey : le condizioni verranno monitorate - ma potrebbe saltare il Bologna : Quello di oggi è l'ultimo giorno di riposo per la Juventus che martedì pomeriggio riprenderà gli allenamenti in vista della partita contro il Bologna. A partire da domani, Maurizio Sarri ritroverà molti dei nazionali a partire da Matthijs De Ligt, Wojciech Szczesny, Paulo Dybala e Aaron Ramsey. Quest'ultimo nell'ultima settimana, è stato al seguito del Galles ma non ha preso parte alle sfide contro la Slovacchia e la Croazia. Il numero 8 ...

La previsione di Marattin (Iv) sull’economia italiana : “Come la Juventus in Champions - deludente l’anno scorso ma quest’anno…” : “L’anno scorso la Juventus, in Champions League, è stata eliminata ai quarti di finale. Un risultato deludente. Ma se quest’anno arrivassimo in semifinale, sarebbe un risultato altrettanto deludente perché avevamo detto che avremmo vinto il trofeo?”. A parlare, alla Camera, è il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin. L’analogia con la squadra per cui tifa gli serve per criticare le politiche economiche del governo ...

La Russa : 'Il mio ricordo di Inter-Juve del '98 legato al furto a danno della mia squadra' : Inter-Juventus di domenica sera ha richiamato inevitabilmente uno degli storici confronti che hanno caratterizzato il nostro campionato, ovvero quello decisivo per lo scudetto che vide di fronte l'Inter di Simoni e la Juventus di Lippi nel 1998. Una partita in cui è vivo ancora il ricordo, fra i sostenitori interisti, dello scontro in area bianconera fra il difensore della Juventus Iuliano e la punta dell'Inter Ronaldo che non fu sanzionato da ...

Il Sole 24 Ore : Juve - lo stipendio di Paratici vola a 2 - 82 milioni l’anno (più di Marotta) : Almeno in busta paga, Pratici può dire di aver battuto Marotta. Lo stipendio di Fabio Paratici vola a 2,82 milioni lordi l’anno. Lo scrive Il Sole 24 Ore. Nel “pay watch” del bilancio della stagione al 30 giugno 2019, chiuso con una perdita di 40 milioni di euro e un aumento dei debiti finanziari netti del 50%, a 463,5 milioni, il Chief football officer della Juve ha guadagnato più dello stipendio di Marotta l’anno precedente. L’ex, oggi ...

Inter-Juventus - un San Siro tutto esaurito e record d’incasso per la Serie A : 6 - 5 milioni. Perché è già considerata la partita dell’anno : “Le ragioni sono mille e nessuna. La ragione del cuore, prima di tutte, Perché si tratta delle società più popolari d’Italia”. Il giornalista palermitano Vladimiro Caminiti rispondeva così alla domanda sul Perché Inter-Juventus sia il derby d’Italia, termine coniato nel 1967 da Gianni Brera e sopravvissuto alle epoche calcistiche. Oggi, alla vigilia del derby d’Italia numero 236 (calcio d’inizio domenica, ore ...