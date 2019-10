Johnson | elezioni il 12 dicembre Brexit | Boris tenta lo showdown

Brexit - Boris Johnson pronto a convocare elezioni per il 12 dicembre : Il premier britannico Boris Johnson presenterà lunedì 28 ottobre una mozione per la convocare elezioni a dicembre. Il voto dell’aula sarà il 29 ottobre

CAOS BREXIT/ Amici - avversari - trappole - elezioni : i dilemmi di Boris Johnson : Sì all'accordo BREXIT, ma no ad un iter rapido della legge che lo implementa. Rimane lo scenario di una uscita "hard". Cosa succede adesso

Rinvio Brexit. Boris Johnson è ko e punta ad elezioni entro dicembre : Incapace di ammettere la sconfitta. Boris Johnson è pronto a scartare il suo stesso accordo di Brexit e a convocare

Brexit : Johnson - elezioni prima di Natale se il Parlamento blocca il mio accordo : In caso di un nuovo stop del Parlamento, il primo ministro britannico Boris Johnson scarterà il suo stesso accordo di Brexit e convocherà elezioni «entro dicembre»

Brexit. Boris Johnson vuole andare allo scontro : elezioni e secondo referendum : Il premier Boris Johnson nega che la legge lo vincoli in alcun modo. Anzi afferma di non avere alcuna intenzione

Brexit - Johnson lancia il suo ultimatum all’Europa : “Compromesso equo” o elezioni. E svela l’accordo segreto sul confine irlandese : Il premier britannico parlerà di un “compromesso equo e ragionevole”. In realtà si tratta di un ultimatum. Nella giornata di mercoledì, nel suo discorso atteso al Congresso Tory di Manchester, Boris Johnson presenterà la sua “offerta finale” all’Unione europea per raggiungere un accordo sull’uscita del Regno Unito dal gruppo dei 28. Se da Bruxelles arriverà l’ennesimo ‘no’ a una modifica ...

CAOS BREXIT/ Johnson sconfitto - elezioni più vicine e - forse - nuovo referendum : La Corte Suprema all'unanimità riapre il Parlamento, dove i conservatori non hanno più la maggioranza. Ora un nuovo referendum sulla BREXIT è più probabile

Brexit : illegale chiudere il Parlamento. Johnson : «Subito elezioni» : La decisione del premier di chiudere le Camere per cinque settimane, per agevolare il divorzio dalla Ue è stata definita incostituzionale dai giudici dell’alta corte britannica

Brexit - nuova sconfitta per Johnson. Comuni boccia mozione elezioni anticipate : Il premier Boris Johnson si appresta a subire una nuova sconfitta parlamentare. La sua mozione per chiedere le elezioni anticipate il 15 ottobre verrà quasi sicuramente respinta. Per ottenere la fine anticipata della legislatura, Johnson ha bisogno di una maggioranza dei due terzi dei deputati, impossibile senza il concorso delle opposizioni, che hanno già annunciato il voto contrario. Il voto anticipato è l'ultima arma della quale in teoria ...

Johnson ribadisce : elezioni e Brexit : 21.58 "Preferisco morire in un fosso che andare a chiedere a Bruxelles un'altra proroga" per la Brexit. Lo ha detto il premier britannico Johnson, rispondendo a una giornalista. Aveva in precedenza ribadito che il Regno Unito "deve lasciare la Ue il 31 ottobre". Dopo le sconfitte subite in questi giorni in Parlamento, ha confermato di voler riprovare con il voto anticipato. "Se le persone pensano veramente che dobbiamo rimanere nella Ue oltre ...

Brexit - la Camera dice no alla mozione Johnson per elezioni il 15/10 : Il premier conservatore, dopo l'ennesimo schiaffo, ha preannunciato imprecisate nuove iniziative per superare lo stallo

Brexit - doppia sconfitta per il premier Boris Johnson. Stop al ‘no deal’ ed elezioni anticipate : Quella di ieri è stata una giornata durissima per il premier inglese. Dopo la perdita della maggioranza, è arrivata il doppio schiaffo in parlamento: la legge "anti no deal" avanza e niente voto anticipato. A questo punto il processo di distacco dalla Ue si complica per Londra.Continua a leggere

Brexit - doppia sconfitta per Johnson. Legge anti no-deal e niente elezioni anticipate : doppia sconfitta per Boris Johnson in Parlamento, dove continua il braccio di ferro sulla Brexit. Dopo la ribellione di 21 dei suoi parlamentari e la perdita della maggioranza alla Camera dei Comuni, quest'ultima oggi ha approvato in via definitiva il disegno di Legge Benn per rinviare la Brexit e impedire il no-deal, scenario a cui il premier Tory e' fortemente contrario. La risposta di Johnson all'ennesimo schiaffo del Parlamento e' stato ...

Brexit - nuova sconfitta per Boris Johnson : stop al «no deal» e alle elezioni anticipate : Johnson chiedeva lo scioglimento della Camera e lo svolgimento di elezioni anticipate il 15 ottobre