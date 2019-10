Johnny Depp e Amber Heard | ora l' attore deve portare in tribunale le sue cartelle cliniche

Johnny Depp dovrà consegnare le sue cartelle cliniche in tribunale : Johnny Depp e Amber Hear, i momenti più belliJohnny Depp e Amber Hear, i momenti più belliJohnny Depp e Amber Hear, i momenti più belliJohnny Depp e Amber Hear, i momenti più belliJohnny Depp e Amber Hear, i momenti più belliJohnny Depp e Amber Hear, i momenti più belliJohnny Depp e Amber Hear, i momenti più belliJohnny Depp e Amber Hear, i momenti più belliJohnny Depp e Amber Hear, i momenti più belliJohnny Depp e Amber Hear, i momenti più ...

Chieste le cartelle cliniche di Johnny Depp - : Francesca Galici Nuovo capitolo della vicenda legale tra Amber Heard e Johnny Depp: l'attore chiamato a depositare le cartelle cliniche che attestano la sua dipendenza da alcol e droghe. Intanto è già iniziata la battaglia tra gli avvocati La vicenda legale tra Amber Heard e Jonny Depp sembra non essere destinata a una rapida conclusione. I due sono tornati agli onori delle cronache giudiziarie per la denuncia per diffamazione ...

Johnny Depp ha superato il divorzio da Amber Heard anche grazie ai suoi figli : I tempi del “Pirata Maledetto” sembrano ormai lontani. Johnny Depp è un uomo nuovo, libero dai suoi fantasmi e padre responsabile. Pare che proprio i suoi figli, Lily Rose Depp e Jack Christopher Depp III, avuti dalla ex compagna Vanessa Paradis, abbiano avuto un ruolo importante in questa rinascita, come ha rivelato un articolo su Amica. "Sono tutto per me", avrebbe dichiarato la star recentemente in un’intervista in tv.\\Risalgono non a molto ...

Johnny Depp : "I miei figli mi hanno salvato" : Johnny Depp ha una venerazione particolare per i suoi figli, Jack e Lily Rose, avuti nel 2002 e nel 1999 dall'attrice Vanessa Paradis. I due ragazzi lo hanno aiutato anche nel difficile momento della separazione burrascosa da Amber Heard.Ecco cosa dice a proposito della figlia: "Sono così orgoglioso di lei. Avrebbe potuto fare film milionari, campioni d’incasso e per cui l’avrebbero pagata tanto. Invece ha esordito con Natalie Portman in un ...

Vandalizzata la stella di Johnny Depp sulla Walk of Fame : per lui pesanti insulti : Non c’è pace per Johnny Depp. Nel pieno della battaglia legale con l’ex moglie Amber Heard, un nuovo scossone per l’attore arriva direttamente dal cuore di Hollywood: la sua stella celebrativa sulla Walk of Fame è stata Vandalizzata con scritte offensive. Come riporta il Daily Mail, sulla targa sarebbero comparse le parole “falso, str***o, bastardo”, scritte con un pennarello nero indelebile. La ...

Amber Heard accusata da Terry Gilliam : Ha preso Johnny Depp all'amo come se fosse un pesce : Amber Heard continua ad essere nell'occhio del ciclone per l'accusa di diffamazione inoltrata dall'ex marito Johnny Depp dalla quale si deve difendere. Johnny Depp, infatti, ha intentato una causa di risarcimento di 50 milioni di dollari contro l'ex moglie per tutte le accuse che Amber Heard gli ha mosso contro, definendolo un uomo capace di abusare della moglie. Accuse contro cui il team legale di Johnny Depp si sta muovendo ormai da mesi, ...

Terry Gilliam : “Johnny Depp? So com’è ubriaco - non picchierebbe una donna. Amber Heard l’ha preso all’amo come un grosso pesce” : “Amber Heard ha preso all’amo Johnny come un grosso pesce. So com’è ubriaco, non picchierebbe una donna”. A rivelarlo in un’intervista a Vanity Fair è il regista Terry Gilliam, che dice di non avere alcun dubbio su a chi dare ragione nella lite coniugale Heard-Depp, in cui lei accusa l’attore di averla picchiata e lui che nega ogni addebito. “Ho difeso Johnny Depp dalle accuse del’ex moglie Amber Heard su Facebook – ha spiegato ...

Johnny Depp chiede che non si usi il suo consumo di droga come prova : Johnny Depp ha fatto richiesta al giudice incaricato di seguire la sua causa contro Amber Heard per diffamazione che i documenti inerenti il suo uso di droga rimangano fuori dal processo. È quanto viene riportato dai documenti ottenuti da The Blast, in cui Johnny Depp richiede che alcuni argomenti e prove non vengano accettate in tribunale. Una richiesta che si è legata anche al processo contro Gregg "Rocky" Brooks, in cui Depp ha fatto la ...

Che schianto la figlia 20enne di Johnny Depp e Vanessa Paradis : ecco la sexy Lily Rose : Alla Mostra del cinema di Venezia Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp non avevano regalato ai fan nemmeno un bacio. I due erano sbarcati al Lido separati (ognuno sul suo motoscafo) e il red carpet del film Netflix The King (dove lui interpreta Enrico V e lei sua moglie Caterina di Valois) l’avevano percorso insieme ma distanti. Ma tra Lily Rose Depp e Timothée Chalamet la scintilla è scoccata sul set de “The King”, film presentato alla 76esima ...

Paul Smith - la collezione con Mark Mahoney - il tatuatore che piace anche a Johnny Depp e David Beckham : Dimenticatevi per un attimo le righe colorate. Quelle che in tutto il mondo sono riconosciute come la cifra stilistica di Paul Smith. Perché lo stilista inglese, almeno per la prossima stagione autunnale, le ha accantonate, ma solo per poco. Con Mark Mahoney, - il noto tatoo artist di Los Angeles, considerato una leggenda vivente nel mondo dei tatuaggi, amato da personaggi del calibro di Johnny Depp, David Beckham e Rihanna solo per citarne ...

Polina Glen - chi è la nuova fiamma di Johnny Depp : Dalla Russia con amore: oltre al film di 007, è una definizione adatta per Polina Glen, il nuovo amore di Johnny Depp.Anzi, forse sarebbe meglio dire “risponderebbe” e usare il condizionale, perché di ufficiale e confermato, per ora, non c’è ancora niente. Appena passato sotto i riflettori a Venezia 76, l’attore torna al Lido a distanza di anni da quel 2015, dove il suo aspetto imbolsito fece clamore ...

Venezia - Waiting for the Barbarians con Johnny Depp chiude il concorso : Venezia, Waiting for the Barbarians con Johnny Depp chiude il concorso.Mentre sul Lido imperversano vento e pioggia.

Giulia Salemi insieme a Johnny Depp - i fan : Di male in peggio : Giulia Salemi e Johnny Depp posano insieme per un selfie a Venezia e c’è chi ironizza che l’attore sia finito “Di male in peggio” dopo Amber Heard. Anche quest’anno Giulia Salemi è tornata sul tappetto rosso della Mostra del Cinema di Venezia. Niente spacchi inguinali, addio colori vitaminici e segni dell'abbronzatura, ma via libera a un abito nero corto sul davanti e strascico, con rouches vaporose. Insomma, a distanza da tre anni dal look ...

Johnny Depp : «Orgoglioso di mia figlia Lily-Rose» : Johnny Depp al festiva di VeneziaJohnny Depp al festiva di VeneziaJohnny Depp al festiva di VeneziaJohnny Depp al festiva di VeneziaJohnny Depp al festiva di VeneziaJohnny Depp al festiva di VeneziaJohnny Depp al festiva di VeneziaJohnny Depp al festiva di VeneziaJohnny Depp al festiva di VeneziaJohnny Depp al festiva di VeneziaDopo la cena, ieri sera, al Sina Centurion Palace a Venezia , oggi, al Lido, è stata la giornata di Johnny Depp, ...