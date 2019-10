Johann Zarco MotoGP | GP Australia 2019 | “Mi sono reso conto che voglio gareggiare | voglio

MotoGP - Mondiale 2019 : Johann Zarco con la LCR Honda negli ultimi 3 GP. Un “test” per poi prendere il posto di Lorenzo? : Ha animato il paddock la notizia dell’arrivo nel Team LCR Honda di Johann Zarco. Il francese, appiedato dalla KTM, è in cerca di una sistemazione nel prossimo futuro e, visto l’infortunio del giapponese Takaaki Nakagami, avrà la sua chance nelle ultime tre apparizioni del Mondiale 2019 di MotoGP sulla moto nipponica. Una storia che però potrebbe non essere solo frutto della necessità ma anche un progetto a lunga scadenza. Non è un ...

La verità di Johann Zarco : “Honda mi ha detto di non farmi illusioni. Se non sarò veloce non avrò posto in MotoGp” : Johann Zarco sincero dopo la firma con Honda: il pilota francese sa bene di doversi guadagnare l’eventuale riconferma Dopo una stagione fortemente al di sotto delle aspettative, Johann Zarco e la KTM si sono separati. Il pilota francese sembrava destinato a restare senza moto per l’ultima parte del Motomondiale, ma invece Honda ha dciso di dargli una chance chiamandolo in sostituzione di Nakagami. Per Zarco sarà una sfida: dopo ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Johann Zarco sostituirà Takaaki Nakagami nelle ultime tre gare della stagione : Come era già stato anticipato, il giapponese Takaaki Nakagami dovrà farsi operare alla spalla dopo il Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP e, di conseguenza, salterà gli ultimi tre appuntamenti del Mondiale. Il team LCR Honda IDEMITSU ha quindi deciso di puntare sul francese Johann Zarco che aveva già chiuso il suo rapporto con il team Red Bull KTM con il quale aveva iniziato la sua annata. Il due volte campione del mondo in Moto2, quindi, si ...

MotoGP : Johann Zarco potrebbe correre le ultime tre gare del 2019 al posto di Nakagami in LCR Honda : Dopo il fragoroso divorzio con KTM avvenuto in maniera definitiva prima di Aragon, Johann Zarco potrebbe avere un’opportunità molto importante per tornare in sella ad una MotoGP già in questa stagione in modo da farsi notare dai team ancora in cerca di un pilota titolare per il 2020. Il francese, due volte campione del mondo di Moto2 nel 2015 e 2016, dovrebbe infatti prendere il posto del giapponese Takaaki Nakagami alla Honda LCR di Lucio ...

VIDEO Johann Zarco al posto di Jorge Lorenzo in Honda? Qualcosa più di una suggestione in MotoGP : Tiene banco in MotoGP un possibile cambiamento o giro di piloti che sarebbe clamoroso: il francese Johann Zarco al posto dello spagnolo Jorge Lorenzo? Perché no. La condizione dell’iberico in Honda è sempre più problematica e la differenza prestazionale tra il maiorchino e Marc Marquez imbarazzante. Ecco che potrebbe prefigurarsi questa situazione, anche perché il transalpino è senza sella per l’anno prossimo, dopo essere stato ...

MotoGP - Johann Zarco sull’addio alla KTM : “E’ stato uno shock. Mi hanno tolto la terra sotto i piedi” : “Mi aspettavo di finire la stagione con KTM, era quello che volevo, avevo detto in estate di non voler continuare, ma almeno volevo terminare quest’anno. Martedì invece Pit Beirer, il responsabile, mi ha telefonato dicendomi di non venire ad Aragon. E’ stato uno shock. Mi hanno tolto la terra sotto i piedi, perché per me era importante. È un peccato. Spero che Red Bull resti un mio sponsor. Ho detto no ai loro soldi, ma fino a ...

MotoGp - Ktm choc : Johann Zarco esonerato/ Mika Kallio al suo posto : giallo sui motivi : MotoGp, Ktm choc: a pochi Gp dal termine della stagione esonera Johann Zarco e mette Mika Kallio, collaudatore, al suo posto. Mistero sui motivi

MotoGP : sarà Mika Kallio a sostituire Johann Zarco sulla KTM : Era già nell’aria ormai da settimane. L’annuncio c’era già stato e riguardava la prossima stagione, ora però c’è stato addirittura un anticipo per quanto riguarda i tempi stabiliti. Johann Zarco non correrà su KTM sin dalla prossima gara, quella del Gran Premio di Aragon. La casa austriaca ha già scelto il sostituto del francese: si tratta del finlandese Mika Kallio, che tra il 2016 e il 2018 aveva già disputato sette ...