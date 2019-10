Jeep aumenta di 25 milioni l' investimento sulla sponsorizzazione della Juventus

Fonte : agi

(Di giovedì 24 ottobre 2019)di 25 milioni di euro laper le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021. È quanto prevede un accordo siglato traFootball Club e Fca Italy "in considerazione dell'eccellente performance sportivaprima squadra, che ha determinato in questi anni il miglioramento del ranking Uefa e l'incremento di visibilità del branda livello globale". L'annuncio è stato dato stamattina sul sito ufficialesocietà bianconera, nel giorno in cui è in programma l'assemblea degli azionisti.

juventusfc : Aumenta il valore della sponsorizzazione Jeep Il comunicato ?? - MarcoBellinazzo : La sponsorizzazione di Jeep con @juventusfc aumenta il suo valore di ulteriori 25 milioni. La cifra totale per la q… - capuanogio : #Jeep aumenta di 25 milioni a stagione il valore della sponsorizzazione di #Juventus a partire dal 2019-2020 in cor… -