Italia-Bielorussia calcio a 5 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di giovedì 24 ottobre 2019) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DIDIA 5 (24 OTTOBRE), SI COMINCIA ALLE 20.30la Nazionalena dia 5 farà il suo esordio nel Main Round di Qualificazione ai Mondiali 2020, la cui fase finale si terrà in Lituania. Al PalaSele di Eboli (questa sera alle ore 20.30, diretta Raisport +HD), la formazione di Alessio Musti affronterà lanel primo match del proprio raggruppamento. Una sfida da vincere per iniziare con il piglio giusto questo percorso mondiale e conquistare così il primato del girone. Guardando ai precedenti, nei dieci incontri disputati l’non ha mai perso contro i bielorussi, gli ultimi dei quali risalgono a ottobre 2018 a Minsk, dove la Nazionale ottenne un pareggio e un successo. Servirà la spinta del pubblico di Eboli e soprattutto tanta concretezza perché in un format di questo genere non saranno ...

