Inter | nasce una nuova stella | sul web è Esposito-mania Il paragone con Ronaldo diventa

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il calcio italiano esulta, in casaè nata una. Forse è presto per dirlo, ma le premesse sono di quelle buone. Sebastianoha fatto il suo esordio in Champions League, riuscendo anche ad incidere in maniera importante sul match. Il tecnico Antonio Conte gli ha fatto subito capire di credere in lui, ha ripagato la fiducia entrando in campo con la giusta cattiveria agonistica. Sono letteralmente impazziti i tifosiisti, entusiasti di assistere all’esplosione di un talento cresciuto nelle proprie giovanili e finalmente lanciato nel calcio che conta. Sul web ilè partito: da diverse ore sta circolando su Instagram uno scatto diil ‘Fenomeno’ analogo alla percussione del classe 2002 che ha portato al rigore neroazzurro nel corso della gara contro il Borussia Dortmund. Come Cannavaro e Maldini in quel caso, anche ieri ...

